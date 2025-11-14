Palmeiras, bajo presión del Flamengo, se cita con Santos

Líder por tener un triunfo más que el Flamengo (primer criterio de desempate en Brasil), el Palmeiras enfrenta al Santos en Vila Belmiro con doce ausencias. El duelo está marcado para las 21:00.

Emiliano Martínez, Facundo Torres y Joaquín Piquerez fueron citados por Uruguay, Ramón Sosa y Gustavo Gómez por Paraguay, José Manuel López por la campeona mundial Argentina y Vitor Roque por Brasil, son las bajas verdes. Se unen a los lesionados Weverton, Lucas Evangelista y Paulinho y los sancionados Andreas Pereira y Allan.

“Como entrenador, no es muy agradable saber que tengo tantos jugadores convocados (...), pero es parte del juego y tenemos un equipo repleto de buenos jugadores” , se consoló Ferreira. “Tenemos que adaptarnos”.

El Palmeiras viene de perder 2-1 el domingo pasado frente a la gran revelación del campeonato, el Mirassol.

En el otro costado, con Neymar en la alineación, el Santos (17º) tiene la urgencia de reaccionar, ubicado a dos puntos del Vitória (16º), que marca el límite de la salvación. Todavía escuece la actitud del astro de 33 años en el encuentro anterior, un revés 3-2 contra el Flamengo, en el que tuvo gestos críticos con compañeros y protestó airadamente la decisión del técnico argentino Juan Pablo Vojvoda de sustituirle en el tramo final.

“Estamos en un momento en el que tenemos que estar juntos”, pidió Vojvoda. “Lo que puedo decir a los aficionados es que exigiré a los jugadores entrega máxima, entrega total, que sigan luchando”.

Descenso inminente

El Flamengo, en su visita al Sport Recife (18:30), tiene once bajas. Alex Santos y Danilo están concentrados con Brasil, Giorgian De Arrascaeta, Guillermo Varela y Matías Viña con Uruguay, Jorge Carrascal con Colombia y Gonzalo Plata con Ecuador, mientras Pedro, Allan, Leo Ortiz y Jorginho están en el dique seco.

“El campeonato está muy igualado y disputado. Todos nos dejamos puntos a lo largo del torneo” , comentó Filipe Luis, llamando a mantener la concentración más allá del rival de turno. Sin ganar en sus últimos diez partidos, con cinco derrotas seguidas, el Sport Recife estará matemáticamente descendido a la Serie B si pierde.

Clasificación

1. Palmeiras 68 puntos

2. Flamengo 68

3. Cruzeiro 64

4. Mirassol 59

5. Bahía 53

6. Botafogo 52

7. Fluminense 51

8. São Paulo 45

9. Atlético Mineiro 44

10. Vasco da Gama 42

11. Bragantino 42

12. Ceará 42

13. Corinthians 42

14. Gremio 40

15. Inter 37

16. Vitória 35

17. Santos 33

18. Juventude 32

19. Fortaleza 31

20. Sport Recife 17

