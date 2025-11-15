Vídeo: El gol de José Canale para Lanús antes de la final...

José Canale convirtió uno de los tres goles de la victoria 3-1 de Lanús sobre Atlético Tucumán por la fecha 16 del torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Argentina. En el último partido antes de disputar la final de la Copa Sudamericana 2025 en el Defensores del Chaco de Asunción, el Granate cerró la primera etapa del certamen argentino con gol paraguayo: el ex Libertad anotó el 1-0 parcial a los 19 minutos. El defensor llegó a los 3 tantos en el campeonato y en la temporada.

El gol de José Canale en el triunfo de Lanús