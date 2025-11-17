Ancelotti abre la puerta a Neymar para el Mundial 2026: “está en la lista de los jugadores que pueden ir”

Ancelotti habló sobre la ausencia de Neymar en la última convocatoria y avisó que el jugador puede ir con Brasil, siempre y cuando su recuperación y rendimiento sean los adecuados. “Neymar está en la lista de los jugadores que pueden ir al Mundial. Ahora tiene seis meses para llegar a la lista final. Nosotros le observaremos, como a otros, e intentar hacer la mejor convocatoria final posible de cara al Mundial”, indicó.

El seleccionador también se refirió al proceso de puesta a punto del futbolista tras superar sus problemas físicos. “Se ha recuperado de la lesión y ahora tiene seis meses para recuperarse. Cuando acabe el campeonato en Brasil tendrá vacaciones y después podrá mostrar su calidad y también su condición física cuando empiece nuevamente el campeonato”, añadió.

La pentacampeona del mundo buscará continuar con las buenas sensaciones tras doblegar a Senegal por 2-0 el pasado sábado en Londres. Ancelotti adelantó que podría haber rotaciones en el once inicial. “Estamos pensando en hacer algún cambio en el equipo para mañana. Quiero esperar al entreno de hoy y ver cómo se recuperan los jugadores después del partido ante Senegal. Los jugadores están bien, aunque hemos tenido la lesión de Gabriel, que no podrá estar. Podemos tener la entrada de Wesley en el lateral derecho. Queremos hacer un buen partido y seguir con la misma dinámica que ante Senegal, tuvimos un juego con actitud y calidad. Queremos repetirlo”, analizó.

El ex entrenador de Real Madrid subrayó la importancia de la “intensidad” y de la “lectura de juego”, elogiando el compromiso de sus atacantes en la presión durante el triunfo ante Senegal. “Tenemos que tener una idea clara de lo que tenemos que hacer. El sistema salió bien con muchos jugadores arriba, pero tenemos que pensar también en jugadores más defensivos, lo cual puede ser un gran B. Ante Senegal me gustó el sistema porque los jugadores tuvieron muy buena actitud, el trabajo que ellos hacen es fundamental para que el equipo defienda bien. Si los atacantes no lo hacen bien tenemos dos posibilidades: cambiar al jugador o cambiar al sistema”, narró.

Respecto a los problemas actuales en el equipo, el italiano sigue echando en falta la idea de un delantero centro que pueda ser un referente de área en ciertos momentos del juego. “Un jugador puede jugar en diferentes posiciones es mejor para él y tiene más posibilidades de jugar en el equipo. Hay jugadores especialistas que es más difícil que cambien de posición. En el ataque no tenemos un especialista, puede ser que precisemos de un referente en algunos partidos y en según que situaciones, pero tenemos tiempo para encontrar un delantero referente en los próximos seis meses”.

Asimismo, habló sobre la “calidad” de Luciano Juba, lateral izquierdo de 26 años del Bahía, una de las sorpresas en la convocatoria, y avisó que tiene posibilidades de acudir a la próxima Copa del Mundo y de entrar mañana en el once inicial.