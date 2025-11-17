Bielsa sigue sin descifrar el ataque de Uruguay

Norteamérica 2026 se acerca con una Celeste desteñida que el sábado empató 0-0 ante México, rival al que había vencido en sus últimos tres enfrentamientos, con once goles anotados y uno recibido.

Las alarmas volvieron a encenderse en un combinado que extraña a sus históricos goleadores: Luis Suárez y Edinson Cavani, ambos retirados de la selección. Con apenas cinco tantos seis partidos de las eliminatorias en 2025 y deslucidos triunfos en amistosos ante República Dominicana (1-0) y Uzbekistán (2-1), la Celeste preocupa.

El martes, en la visita a Estados Unidos, será la última oportunidad de cerrar con una sonrisa un año irregular y con varios partidos de escaso volumen ofensivo.

“No creamos chances, sabemos que no fue un partido bueno (...) tenemos que seguir trabajando”, dijo Rodrigo Bentancur tras el duelo frente al Tri en Torreón.

El mediocampista del Tottenham ha sido el más regular en los últimos encuentros y, ante la ausencia de Federico Valverde, lesionado, es el referente máximo del fútbol dinámico que pretende el DT Marcelo Bielsa.

Un ataque sin explosión

El Loco sigue sin encontrar sociedades efectivas que impriman velocidad a un juego carente de explosión y desconectado entre líneas.

“Jugamos por debajo de lo que yo creía que íbamos a jugar”, admitió Bielsa tras el empate ante el México de Javier Aguirre. El técnico argentino reconoció que las ubicaciones y asociaciones que ideó “quizás no fueron las adecuadas”.

Ante el Tri, la Celeste extrañó demasiado a Darwin Núñez, su goleador en las eliminatorias. El jugador del Al Hilal saudí se recupera de una lesión y ninguna de las piezas convocadas por Bielsa ha logrado reactivar un ataque que en 2023 venció a Brasil y Argentina con un fútbol explosivo que ilusionó a los hinchas.

Cuenta regresiva

Brian Rodríguez (América), Maximiliano Araújo (Sporting de Portugal) y Facundo Torres (Palmeiras) tuvieron minutos y dejaron sabor a poco. Rodrigo Aguirre, también del América, esta vez se quedó sin gol, aunque suma puntos en la carrera mundialista por sus tantos en las eliminatorias.

Bielsa asumió hace dos años con la ilusión de entrenar a un plantel rico y soñar con ser protagonista en el próximo Mundial. Pero la realidad plantea dudas sobre si el talento que se fue, sobre todo en ataque, puede ser reemplazado con éxito.

Al llegar a México, Giorgian De Arrascaeta recordó que Uruguay se fue del Mundial de Catar 2022 “con el sabor amargo de no poder pasar de fase” de grupos. Para eol volante ofensivo del Flamengo, Uruguay debe hacer borrón y cuenta nueva para ir “con toda la ilusión de hacer una gran Copa del Mundo”.

De Arrascaeta sería titular el martes ante Estados Unidos en Tampa, en uno de los últimos ensayos para que Bielsa afine la puntería y encuentre el ensamble perfecto rumbo a su tercer Mundial.