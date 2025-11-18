España empató 2-2 con Turquía y clasificó a la Copa del Mundo

España oficializó hoy la clasificación al Mundial Estados Unidos/Canadá/México 2026. La Roja, campeona en Sudáfrica 2010 (eliminó a la selección de Paraguay en cuartos de final), empató 2-2 con Turquía en el estadio La Cartuja de la ciudad de Sevilla y logró el boleto a la Copa del Mundo. Los españoles disputarán el certamen por décimo séptima ocasión en la historia.

La Furia dependía de sí para certificar el boleto y la confirmación era cuestión de tiempo ya que disputó la sexta y última ronda del Grupo E como líder y con una diferencia de 14 tantos sobre los turcos. Con la paridad, los dirigidos por Luis de la Fuente acabaron con 16 puntos, mientras que el conjunto del italiano Vincenzo Montella es segundo con 13 y disputará los playoffs.

Mundial 2026: Los goles de España 2-2 Turquía

Dani Olmo, el hombre del Barcelona, adelantó a España en La Cartuja a los 4 minutos. Antes de finalizar el primer período, Deniz Gul del Porto igualó el encuentro para Turquía. En la complementaria, Salih Ozcan del Borussia Dortmund dio vuelta el resultado a los 54′, pero Mikel Oyarzábal, delantero de la Real Sociedad, sentenció el 2-2 definitivo a los 62′.

