Mundial 2026: Las selecciones clasificadas y los bombos del sorteo

El Mundial EstadosUnidos/Canadá/México 2026 confirmó a 42 selecciones clasificadas después de finalizar la última Fecha FIFA de la temporada. A falta de 7 meses para el comienzo de la Copa del Mundo (11 de junio en el estadio Azteca), restan 6 lugares: 4 corresponden a los playoffs de la UEFA, mientras que 2 pertenecen al nuevo formato de la repesca intercontinental.
Además de los combinados que conquistaron sus respectivos boletos, el certamen más importante del planeta oficializó los bombos para el sorteo del viernes 5 de diciembre, a las 14:00, hora de nuestro país, en Washington D. C.. La selección de Paraguay, que regresa al torneo luego de tres ausencias consecutivas (Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022), integra el bolillero 3.
La Albirroja de Gustavo Alfaro, que cerró el año con una victoria 2-1 sobre México en San Antonio, enfrentará a los rivales que componen los bolilleros 1, 2 y 4, al que accederán los seis países procedentes de los repechajes. En la fase de grupos, serán 12 grupos de cuatro integrantes cada uno: los 2 primeros de cada llave y los 8 mejores terceros clasificarán a los 16avos de final.
Mundial 2026: Selecciones clasificadas
Concacaf
Estados Unidos, México, Canadá, Panamá, Curazao y Haití
Conmebol
Argentina, Ecuador, Brasil, Uruguay, Colombia y Paraguay
AFC
Japón, Irán, Uzbekistán, Jordania, Corea del Sur, Australia, Qatar y Arabia Saudita
CAF
Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil y Senegal
UEFA
Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Noruega, Países Bajos, Alemania, Bélgica, Suiza, España, Escocia y Austria
OFC
Nueva Zelanda
Mundial 2026: Los bombos para el sorteo
Bombo 1
España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania, Estados Unidos, México y Canadá
Bombo 2
Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia
Bombo 3
Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica
Bombo 4
Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, Repechaje Europa 1, Repechaje Europa 2, Repechaje Europa 3, Repechaje Europa 4, Repechaje intercontinental 1 y Repechaje intercontinental 2