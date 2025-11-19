Mundial 2026: Las selecciones clasificadas y los bombos del sorteo

El Mundial EstadosUnidos/Canadá/México 2026 confirmó a 42 selecciones clasificadas después de finalizar la última Fecha FIFA de la temporada. A falta de 7 meses para el comienzo de la Copa del Mundo (11 de junio en el estadio Azteca), restan 6 lugares: 4 corresponden a los playoffs de la UEFA, mientras que 2 pertenecen al nuevo formato de la repesca intercontinental.

Además de los combinados que conquistaron sus respectivos boletos, el certamen más importante del planeta oficializó los bombos para el sorteo del viernes 5 de diciembre, a las 14:00, hora de nuestro país, en Washington D. C.. La selección de Paraguay, que regresa al torneo luego de tres ausencias consecutivas (Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022), integra el bolillero 3.

La Albirroja de Gustavo Alfaro, que cerró el año con una victoria 2-1 sobre México en San Antonio, enfrentará a los rivales que componen los bolilleros 1, 2 y 4, al que accederán los seis países procedentes de los repechajes. En la fase de grupos, serán 12 grupos de cuatro integrantes cada uno: los 2 primeros de cada llave y los 8 mejores terceros clasificarán a los 16avos de final.

Mundial 2026: Selecciones clasificadas

Concacaf

Estados Unidos, México, Canadá, Panamá, Curazao y Haití

Conmebol

Argentina, Ecuador, Brasil, Uruguay, Colombia y Paraguay

AFC

Japón, Irán, Uzbekistán, Jordania, Corea del Sur, Australia, Qatar y Arabia Saudita

CAF

Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil y Senegal

UEFA

Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Noruega, Países Bajos, Alemania, Bélgica, Suiza, España, Escocia y Austria

OFC

Nueva Zelanda

Mundial 2026: Los bombos para el sorteo

Bombo 1

España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania, Estados Unidos, México y Canadá

Bombo 2

Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia

Bombo 3

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica

Bombo 4

Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, Repechaje Europa 1, Repechaje Europa 2, Repechaje Europa 3, Repechaje Europa 4, Repechaje intercontinental 1 y Repechaje intercontinental 2