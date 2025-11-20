Neymar vuelve a marcar con el Santos, pero no alcanzó

Coincidiendo con el Día del Rey Pelé, que conmemora el gol número 1.000 de ‘O Rei’ en 1969, Neymar brindó una alegría a la afición del Santos. Abrió el marcador en el minuto 4 tras plantarse solo ante el portero Walter y definir con gran precisión. Fue el cuarto gol de Neymar en el Brasileirão, siendo el último de ellos un doblete marcado el 4 de agosto ante el Juventude.

“Fue una jugada trabajada, puedo quedarme mano a mano con el portero o contra dos adversarios. No me puse nervioso, espero los 90 minutos por esto. Lo aprendí con Romário, dentro del área tienes que tener más calma que un médico en una cirugía”, explicó Neymar en el descanso sobre el gol.

No obstante, en la segunda mitad Neymar derribó en el área al lateral Reinaldo, quien transformó la pena máxima desde los once metros para establecer el empate final. Con este resultado, el Santos mantiene apenas un punto de ventaja sobre la zona de descenso, mientras que el Mirassol virtualmente aseguró su clasificación para la próxima Copa Libertadores, necesitando solo un punto más en las últimas cuatro jornadas.

Fla-Flu de “tricolor”

En la intensa lucha por el título, tanto Flamengo como Palmeiras tropezaron, permitiendo al ‘Verdão’ recortar un punto a los líderes cariocas. En el Maracaná, el Fluminense derrotó al Flamengo 2-1. Los goles tricolores fueron anotados en la primera mitad por el argentino Luciano Acosta y el colombiano Kevin Serna, quien aprovechó un grave error defensivo rojinegro.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Jorginho, de penalti, consiguió reducir la diferencia en el tramo final para un Flamengo que sintió la ausencia del uruguayo Giorgian De Arrascaeta, quien regresó a Río apenas horas antes tras jugar con su selección en Estados Unidos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Sabíamos que sería un partido muy difícil, ellos tienen grandes jugadores, desequilibrantes, teníamos que estar concentrados todo el tiempo, pero se pudo hacer un partido impecable en la parte defensiva y nos vamos felices con el resultado”, declaró Kevin Serna tras el partido, en el que hizo su sexto gol en el torneo.

“Sabíamos que teníamos una oportunidad muy grande para aumentar la ventaja en el liderato. Lamentablemente, no lo conseguimos. Asumo mi error en el segundo gol. Lo importante es que cuando un jugador se equivoca, todos van adelante para intentar resolver el error”, explicó el guardameta argentino del Flamengo, Agustín Rossi, sobre el segundo tanto tricolor.

Con esta derrota, el Flamengo reduce a dos puntos su distancia en el liderato sobre el Palmeiras, segundo clasificado. Por su parte, el Fluminense sube a la sexta plaza y se coloca a una victoria de certificar su clasificación para la Copa Libertadores 2026.

Tropiezo decepcionante del ‘Verdão’

El Palmeiras desaprovechó la oportunidad de igualar a puntos con el Flamengo en la punta de la tabla. El ‘Verdão’ no pudo pasar del empate sin goles en casa contra el Vitória, el primer equipo en zona de descenso, en un partido de la 37ª jornada adelantado a este miércoles. El Palmeiras jugó sin sus internacionales en el once inicial, que llegaron a São Paulo horas antes.

El equipo paulista tuvo una primera parte de bajo rendimiento y se encontró en la segunda mitad con un espléndido Thiago Couto bajo los palos del Vitória, quien impidió la victoria del ‘Verdão’.

“La bola no entró, el fútbol es esto, tenemos que aceptarlo. Pero es de nuestra responsabilidad haber sido pasivos en la primera parte, quien quiere luchar por el título muy poco lo conseguirá así, no puedo decir otra cosa que no sea asumir la responsabilidad. No hicimos una buena primera parte”, criticó el técnico portugués Abel Ferreira sobre el juego de su equipo.

El ‘Verdão’ sigue a la caza del Flamengo, a dos puntos de distancia, mientras que el Vitória tiene la salvación a solo un punto. La 34ª jornada se completará este jueves con partidos importantes, destacando el derbi paulista entre Corinthians y São Paulo y la visita del Cruzeiro, tercero, al campo del Juventude, antepenúltimo.

Fuente: AFP