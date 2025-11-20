Palmeiras recorta un punto a Flamengo en la cima del Brasileirão

Flamengo y Palmeiras, ahora separados por apenas dos unidades, mantienen un intenso y crucial pulso por el título de Liga. Además, esta rivalidad se elevará al máximo nivel en tan solo nueve días. Ambos equipos se enfrentarán en la final de la Copa Libertadores, a disputarse en el Monumental de Lima. Por ello, quedó en evidencia que ambos cuadros están reservando fuerzas para esa gran cita.

En el Estadio Maracaná, el ‘Fla’ se vio sorprendido por un Fluminense con una alta efectividad. El equipo, dirigido por el argentino Luis Zubeldía, sentenció el encuentro rápidamente en la primera mitad. El mediapunta argentino Lucho Acosta abrió el marcador a los 25, y el extremo colombiano Kevin Serna aprovechó un fallo garrafal del arquero Agustín Rossi para ampliar la ventaja en el 33.

El técnico Filipe Luís buscó revertir la situación con los ingresos de Everton Cebolinha, Jorginho y el ecuatoriano Gonzalo Plata. Fue Jorginho, el exjugador del Chelsea y Arsenal, quien consiguió el gol de la honra de penalti en el 85. Sin embargo, ya era demasiado tarde para consumar una remontada que pudiera salvar la jornada.

De esta forma, el Flamengo desaprovechó una oportunidad de oro para aumentar su liderazgo en esta 34ª jornada del torneo. Cabe destacar que el ‘Fla’ encaró el clásico contra el ‘Flu’ ya sabiendo que el Palmeiras había empatado previamente sin goles. Este empate se produjo en casa contra el Vitória.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En un partido adelantado de la 37ª fecha, el cuadro paulista chocó de frente con un extraordinario Thiago Couto bajo los palos. El arquero del equipo visitante, que lucha por salir de la zona de descenso, fue la figura indiscutible del encuentro. Couto protagonizó diversas atajadas espectaculares en el Allianz Parque ante los remates de figuras clave.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Entre los frustrados goleadores se encontraron el argentino Aníbal Moreno, el paraguayo Gustavo Gómez y el brasileño Felipe Anderson. Incluso el delantero Vitor Roque, recién llegado de la concentración con la selección brasileña, saltó al césped en el descanso. Pese a los esfuerzos y los cambios, tampoco pudo encontrar la portería rival.

No obstante, el que inicialmente parecía un mal resultado para el Palmeiras se transformó en un punto valioso. El revés del Flamengo le permitió mantener viva la esperanza. El ‘Fla’ se queda con 71 puntos, dos más que el Palmeiras, cuando solo restan cuatro partidos para la conclusión del torneo.