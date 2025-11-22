Mundialista Pogba regresa más de dos años después

Paul Pogba, que tiene ahora 32 años, entró en juego ya en el minuto 85 en lugar de Mamadou Coulibaly, cuando los monegascos perdían 4-0 y todo estaba más que decidido.

Su presencia en el campo fue por lo tanto anecdótica pero fue sin duda una de las noticias del día. El público de Rennes le recibió incluso con una ovación y también le aplaudió en sus primeros toques de balón.

El Mónaco pudo firmar el tanto del honor, obra del danés Mika Biereth, en el descuento final (95).

Pogba, campeón mundial con Francia en 2018, no jugaba desde el 3 de setiembre de 2023, cuando con el maillot de Juventus venció 2-0 al Empoli en la Serie A.

Después de ello, una suspensión por dopaje y una sucesión de lesiones le han tenido apartado de los terrenos de juego. Su contratación a finales de junio por el Mónaco generó una gran expectación, pero su estado de forma y distintos problemas físicos han ido retrasando su estreno en la competición.

Este partido en Rennes es además el primero de su carrera en la Ligue 1, ya que desarrolló la parte principal de su carrera en el extranjero, en el Manchester United y la Juventus.

Para el Mónaco, la derrota en Bretaña supone un frenazo más en su carrera por el título: el equipo del Principado queda octavo en la clasificación con 20 puntos, a 8 de Marsella (1º), que el viernes goleó 5-1 en Niza, y de Lens (2º) , que se impuso este sábado 1-0 al Estrasburgo (4º).

El París Saint-Germain (27 puntos), desplazado provisionalmente al tercer lugar, tiene la posibilidad de recuperar el primer puesto en el último turno de este sábado, en el que recibe a Le Havre (12º) en el Parque de los Príncipes. AFP