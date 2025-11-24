Mundial Sub 17 Qatar: Portugal tumba a Brasil en los penaltis (6-5) y jugará la final contra Austria

Se preveía un gran duelo entre dos de los mejores delanteros del torneo, el luso Anisio Cabral, autor de seis goles, y el brasileño Dell, conocido en su país como el ‘Haaland do Sertão’ (Haaland del desierto), con cinco tantos, incluido un doblete en el reñido encuentro de cuartos de final ante Marruecos.

Brasil decidió entregar el control de balón a Portugal, que trató de buscar a su ‘9’, que engatilló un potente disparo dentro del área pequeña en el minuto 11 bloqueado de manera salvadora por el brasileño Zé Lucas. Sólo cinco minutos después, la Canarinha respondió también por medio de Zé Lucas con una volea que se marchó ligeramente por encima de la portería de Cunha.

Sin embargo, la mejor oportunidad de la primera parte tuvo a Dell como protagonista en el minuto 20. El ‘Haaland brasileño’ aprovechó un desajuste en la defensa lusa y remató en dos ocasiones consecutivas, pero su segundo intento fue despejado sobre la línea en una intervención salvadora del defensa Chelmik.

La segunda parte echó en falta más participación de los atacantes de ambos conjuntos, en unos 45 minutos de mucho control y pocas situaciones cercanas al gol. Así, Brasil, que ya pasó por penaltis en dieciseisavos ante Paraguay y en cuartos ante Francia, se volvió a jugar su suerte desde los 11 metros. Ambos equipos acertaron en sus cuatro primeros lanzamientos.

El portero luso Romario Cunha tomó la responsabilidad del quinto y su disparo salió desviado por encima de la portería. Con balón de partido y el pase a la final para Brasil, Ruan Pablo, uno de los especialistas a balón parado, estrelló el esférico en un palo, llevando el intercambio a la muerte súbita.

Tras dos lanzamientos, el lateral Ângelo Cándido pateó fuera y dejó a la Canarinha sin la posibilidad del pentacampeonato, mientras que la selección de José Lima buscará su primer título mundial de esta categoría ante la de Austria.