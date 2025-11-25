Estevão eclipsa a Lamine Yamal y Chelsea hunde a Barça en Stamford Bridge

Lamine Yamal, maniatado por la defensa, solo pudo intentar un disparo manso a las manos de Robert Sánchez. Mientras el extremo lamentaba su escasa aportación, la afición del Chelsea se mofaba con un cántico habitual en Inglaterra, esta vez dirigido a Lamine: “You are a shit Estevão” (Eres un Estevão de mierda). El cántico resonaba mientras Estevão, en el otro extremo del campo, sentenciaba el triunfo blue.

El joven brasileño campó a sus anchas por la zona de tres cuartos, encarando y abriendo juego a Alejandro Garnacho y Pedro Neto. El técnico Enzo Maresca sorprendió al optar por un falso ‘nueve’ con Neto en punta y Estevão a la derecha, una estrategia que desarticuló a un Barcelona nervioso y sin la brújula de Pedri en Londres.

El Chelsea dominó con una de sus mejores actuaciones bajo Maresca, generando múltiples ocasiones en la primera mitad, aunque les anularon dos goles (uno por mano de Wesley Fofana y otro por fuera de juego de Moisés Caicedo). El primer gol llegó de la manera más surrealista en un córner, donde la defensa catalana se durmió y Marc Cucurella centró para que, entre Ferrán Torres y Koundé, el balón terminara en propia puerta.

La situación se agravó para los de Flick con la autoexpulsión de Ronald Araujo por doble amarilla en el minuto 44, siendo la segunda amonestación innecesaria. Aunque Flick intentó reactivar al equipo con Marcus Rashford por el desaparecido Fermín López, el equipo no reaccionó.

A pesar de que al Chelsea le anularon un tercer gol, esta vez de Garnacho, la ventaja se amplió cuando Estevao bailó a Pau Cubarsí y fusiló a Joan García (2-0, m.55). Fue el golpe de gracia del brasileño y su consagración. El Bridge respondió con más fuerza aún al gol de su estrella, y el cántico “ You are a shit Estevão” se dirigió masivamente a Lamine. La goleada la cerró Liam Delap, que aprovechó un pase de Enzo Fernández para el 3-0 (m.73).

Esta derrota deja un escenario complicado para el Barcelona. Si Real Madrid y Paris Saint-Germain ganan sus respectivos partidos este miércoles, los de Hansi Flick se quedarán a cinco puntos de la octava plaza. La derrota deja al Barça en la decimocuarta posición con siete unidades, mientras que el Chelsea es quinto con diez puntos. Al Barcelona le resta jugar contra el Eintracht de Fráncfort, Slavia Praga y Copenhague.

Ficha técnica:

Chelsea (3): Sánchez; Gusto (Andrey Santos, m.46), Chalobah, Fofana, Cucurella; James (Acheampong, m.82), Caicedo, Enzo; Estevão (George, m.82), Garnacho (Delap, m.59) y Neto (Gittens, m.76).

Barcelona (0): García; Koundé, Araujo, Cubarsí, Balde (Martín, m.79); García, De Jong, Fermín (Christensen, m.62); Lamine (Olmo, m.80), Torres (Rashford, m.46) y Lewandowski (Raphinha, m.62).

Goles: 1-0. Koundé, p.p, m.24, 2-0. Estevão, m.55 y 3-0. Delap, m.73.

Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia) amonestó a Gusto (m.40) y Maresca (m.52, fuera del campo) por parte del Chelsea. Expulsó por doble amarilla a Araujo (m.32 y 44) por parte del Barcelona.

Incidencias: Partido correspondiente a la quinta jornada de la Liga de Campeones disputado en Stamford Bridge (Londres).

Fuente: EFE