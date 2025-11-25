Matías Galarza pide disculpas a los hinchas de River Plate por la eliminación

El volante ingresó al campo en el minuto 72, pero protagonizó el error decisivo sobre el tiempo añadido. En un intento fallido por controlar el balón en su propia área, generó la ocasión que culminó con el gol de Gastón Martiarena, quien terminó sentenciando el 3-2 final y desatando la ira de los aficionador de River Plate. Varias horas después, el futbolista de la selección paraguaya absoluta utilizó su cuenta de Instagram para realizar un descargo personal y pedir perdón a la hinchada.

En su mensaje, Galarza Fonda expresó: “Hoy quiero pedirle disculpas a toda la hinchada de River. Desde que llegué, hace poco más de tres meses, jamás imaginé encontrarme en esta situación, ni en lo personal ni en lo institucional. Hoy me toca aprender, levantar cabeza, trabajar sobre mis errores y buscar mi mejor versión. Amo este club y voy a dar lo mejor de mí para salir adelante y dejarlo en lo más alto, como tiene que ser!”.

El volante enfrenta ahora el desafío de superar este difícil momento y recuperar la confianza de los aficionados y del cuerpo técnico en la próxima temporada, que será crucial para su carrera futbolística, ya que es un hecho que será tenido en cuenta por el seleccionador albirrojo, Gustavo Alfaro, para la lista final de la Copa del Mundo. Por ello, necesita volver a inyectarse de confianza para llegar a la cita ecuménica con el gran nivel que viene teniendo con la camiseta de Paraguay, un completo contraste a su actualidad con el elenco millonario.