Nuevas generaciones escuchan vivencias de Bebeto en La Coruña

El encuentro se ha celebrado este jueves en el Centro Sociocultural Ágora, donde niños y niñas, muchos con camisetas blanquiazules y bufandas del equipo de la ciudad, han aplaudido al exfubolista Bebeto como un ídolo pese a no haberlo visto en activo.

El brasileño se encuentra en A Coruña para presentar su biografía autorizada, escrita por Alexandre Centeno bajo el título “Bebeto, el hombre que acunó el gol” y este viernes será el encargado de encender la Navidad desde la plaza de María Pita.

Alumnos de los colegios Curros Enríquez, Alborada, María Barbeito, Wenceslao Fernández Flórez y José Cornide han acudido al Ágora para saber cómo fue la vida de Bebeto en A Coruña, a donde llegó en 1992 y donde vistió la camiseta del Depor durante cuatro temporadas.

Unos 400 escolares mostraron su cariño al exfutbolista y exhibieron una pancarta con la frase “Bebeto, sempre ficarás no nosso coraçao”, antes de hacerle preguntas sobre tu pasado deportivista. “Queremos que la juventud sea consciente del gran valor que tiene la figura de Bebeto para A Coruña, siendo punta de lanza de un proyecto que puso a la ciudad en el mapa futbolístico mundial”, ha manifestado el concejal de Educación, Juan Ignacio Borrego. EFE