El Junior de Guillermo Paiva vence al Atlético Nacional

Con la victoria de este domingo, Junior de Barranquilla, en el que también milita el paraguayo Javier Báez (parado por lesión), lidera el Grupo A con ocho puntos, tres más que su rival de turno, que es segundo.

Deportivo Independiente Medellín (DIM) , último con una unidad, recibirá este lunes al América de Cali, tercero con cuatro enteros y con una oportunidad única de acercarse al Junior.

En el Metropolitano de Barranquilla, los anfitriones tuvieron que remar contracorriente porque los verdolagas abrieron el marcador al minuto 42 con un gol de cabeza del atacante Dairon Asprilla.

Sin embargo, los ingresos del centrocampista Jesús Rivas y del atacante juvenil Joel Canchimbo le cambiaron la cara al equipo en el segundo y justamente el artillero igualó el marcador al 66, tras aprovechar un pase del extremo José Enamorado.

Cuando parecía que todo iba a terminar 1-1, el Junior consiguió el 2-1 definitivo al 91 cuando Rodríguez recibió un pase de Canchimbo solo en el área y mandó el balón al fondo. La jugada estuvo en suspenso un par de minutos, pues el VAR revisó la posición del anotador y validó el gol porque no se encontraba en fuera de lugar. Muy cerca de la final

Deportes Tolima puso un pie en la final de la Liga colombiana al vencer por 1-0 al Independiente Santa, campeón del pasado torneo, que ha anticipado así su baja de la lucha por el nuevo título en la cuarta jornada de los cuadrangulares semifinales.

Un gol agónico del delantero Adrián Parra sentenció el partido en la ciudad de Ibagué. El Tolima, dirigido por Lucas González, lidera el Grupo B con 10 puntos, seguido con 7 por Atlético Bucaramanga, que hoy recuperó sus opciones de luchar por la clasificación al derrotar por 0-2 a Fortaleza en Bogotá.

Justamente Fortaleza e Independiente Santa Fe terminaron la ronda con 3 unidades y quedaron eliminados a falta de dos jornadas para el cierre de los cuadrangulares.

En el estadio Manuel Murillo Toro, el Tolima empezó a sufrir porque perdió por lesión al portero uruguayo Cristopher Fiermarín al minuto 8 y en su reemplazo ingresó el brasileño Neto Volpi.

El partido estuvo muy parejo, con oportunidades en las dos porterías, pero Santa Fe tuvo que remar contracorriente desde el minuto 76 por la expulsión, por doble amonestación, del volante Ewil Murillo.

Cuando parecía que los visitantes iban a aguantar para llevarse un punto y mantenerse vivos en el campeonato, el equipo local logró abrir el marcador al minuto 94 cuando el centrocampista Juan Pablo Torres filtró un pase para que Parra, en el mano a mano, venciera la resistencia del portero Andrés Mosquera Marmolejo. EFE