Mundial 2026: Marruecos, Haití y Escocia, en la ruta de Brasil

Inmersa en el Grupo C, la Seleçao chocará el día 19 con Haití en Filadelfia, y el 24 contra Escocia, en Miami.

Otro de los duelos que más expectativas genera es el de Colombia frente a Portugal, en el reencuentro de sus figuras James Rodríguez y Cristiano Ronaldo, tras ser compañeros en el Real Madrid.

El escenario del choque será el Hard Rock Stadium de Miami, el 27 de junio. Colombia jugará sus otros partidos del Grupo K en México: el 17 de junio frente a Uzbekistán, en el estadio Azteca, y el 23, en Guadalajara, ante el ganador de una repesca entre Jamaica, República Democrática del Congo y Nueva Caledonia.