Fútbol Internacional
06 de diciembre de 2025 - 20:40

Mundial 2026: Marruecos, Haití y Escocia, en la ruta de Brasil

Históricos de Brasil, Kaka (i) y Ronaldo Luis Nazario de Lima. WILL OLIVER

Al mando de Carlo Ancelotti, Brasil abrirá el torneo ante Marruecos el 13 de junio en el MetLife Stadium de East Rutherford (afueras de Nueva York), misma sede de la final del certamen el 19 de julio.

Por ABC Color

Inmersa en el Grupo C, la Seleçao chocará el día 19 con Haití en Filadelfia, y el 24 contra Escocia, en Miami.

Otro de los duelos que más expectativas genera es el de Colombia frente a Portugal, en el reencuentro de sus figuras James Rodríguez y Cristiano Ronaldo, tras ser compañeros en el Real Madrid.

El escenario del choque será el Hard Rock Stadium de Miami, el 27 de junio. Colombia jugará sus otros partidos del Grupo K en México: el 17 de junio frente a Uzbekistán, en el estadio Azteca, y el 23, en Guadalajara, ante el ganador de una repesca entre Jamaica, República Democrática del Congo y Nueva Caledonia.