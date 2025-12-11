La fecha del sorteo de las fases preliminares de Libertadores y Sudamericana 2026

Este sorteo no es un mero formalismo; es el momento en que los clubes participantes podrán trazar su hoja de ruta y conocer a sus rivales iniciales. En la Copa Libertadores, se establecerán los cruces de las Fases 1 y 2, rondas eliminatorias que actúan como el último filtro antes del cuadro principal. De manera análoga, la Copa Sudamericana ordenará sus llaves preliminares que pondrán a prueba la ambición de los equipos desde el primer partido.

Paraguay tendrá una destacada y vital representación en estas etapas iniciales, con seis equipos listos para luchar por su boleto continental. En la edición 2026 de la Copa Libertadores, el país contará con dos embajadores: el debutante absoluto en la competencia, Sportivo 2 de Mayo, comenzará su travesía en la Fase 1, enfrentando el desafío de la primera ronda internacional de su historia. Por su parte, Guaraní iniciará su participación en la Fase 2, buscando superar los desafíos previos y asegurar un puesto en la ansiada etapa de grupos.

📅🏆 Día y horario confirmado: el sorteo de las Fases Preliminares de la CONMEBOL #Libertadores 2026. pic.twitter.com/YZxc7o65uj — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) December 10, 2025

Ambos clubes quedan a la expectativa del bolillero para conocer a su primer adversario y la rama del cuadro que deberán superar para acceder a la fase de Grupos donde ya se encuentran Cerro Porteño y Libertad. La Copa Sudamericana, por su parte, tendrá a cuatro clubes paraguayos en acción. Los equipos que esperan el sorteo del 18 de diciembre son: Sportivo Trinidense, Nacional, Olimpia y Recoleta FC. Este sorteo definirá los enfrentamientos que se jugarán a partido único y en formato local. Solo dos de estos cuatro equipos conseguirán avanzar a la fase de grupos, haciendo de esta instancia un verdadero mata-mata nacional con acento internacional.

