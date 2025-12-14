Con Julio Enciso en cancha, Racing de Estrasburgo iguala en casa con Lorient

El futbolista surgido de la cantera de Libertad llegaba al encuentro luego de haber tenido descanso entre semana, al igual que la mayoría de los considerados titulares. Esto fue durante el duelo del jueves pasado, donde su equipo se impuso de visitante ante el Aberdeen de Escocia, por la quinta jornada de la UEFA Conference League. En aquel compromiso, el compatriota integró la banca de suplentes.

En el partido de hoy, el joven atacante paraguayo volvió a tener acción en un duelo que contó con aproximaciones de ambos equipos, aunque sin chances claras de gol. El delantero de la Albirroja fue sustituido en el último cuarto de hora por la promesa ecuatoriana Kendry Páez, quien ingresó sin tampoco poder modificar el marcador. El empate final dejó insatisfechos a ambos conjuntos.

Entre la Liga Francesa y la UEFA Conference League, el caaguaceño registra un total de 12 apariciones en lo que va de la temporada, contribuyendo con una anotación. Actualmente, el Racing de Estrasburgo, con 23 puntos, se ubica en el octavo lugar de la clasificación, que es liderada por el sorprendente RC Lens. El puntero arrastra seis triunfos consecutivos, superando por un punto al poderoso París Saint-Germain, vigente campeón francés y de la UEFA Champions League.