Matías Segovia anotó en el empate de RWDM Brussels en la segunda división de Bélgica

El canterano de Guaraní y ex Botafogo marcó el segundo tanto de su equipo, lo que significó el empate transitorio, a los 65 minutos de juego. Fue una jugada característica en “Segovinha”: recibió el balón recostado sobre la banda derecha e inició una diagonal hacia el centro. Tras encarar al defensor Elias Spago, lo eludió con una “bicicleta” y definió con su pierna derecha, su perfil menos hábil, ejecutando un certero disparo cruzado que batió al portero.

Posterior al gol de Segovia, el elenco anfitrión logró ponerse en ventaja. Sin embargo, no pudo sostener la diferencia, ya que el visitante alcanzó la paridad definitiva al sexto minuto de adición. Este resultado frustró al equipo de Bruselas, que buscaba cortar una racha de siete partidos sin ganar (tres empates y cuatro derrotas) y acercarse a la zona de play-offs de ascenso a Primera División. Actualmente, se encuentra a nueve puntos del último cupo, ocupado por el RFC Liège.

Gol de Matías Segovia para el empate 🦅⚽️ pic.twitter.com/4haccGJvc0 — Eagle Eye Sports Management (@eagleeyefutbol) December 14, 2025

El atacante oriundo de Caaguazú se unió a su nuevo equipo en el segundo semestre de la temporada. Desde su llegada, Matías Segovia ha estado presente en 13 partidos, registrando dos goles en su cuenta personal. El futbolista ha mantenido una participación activa, incluyendo los últimos diez encuentros disputados por su club, abarcando tanto la liga como la Copa de Bélgica.