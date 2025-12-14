Mabappé y Rodrygo salvan al Real Madrid en Mendizorroza

A pesar de la victoria, el equipo blanco no logró despejar completamente las dudas generadas en la última semana, aunque se mantiene a cuatro puntos del líder, el FC Barcelona. Los de Xabi Alonso iniciaron mejor el encuentro, presionando la salida de balón y generando peligro en la meta defendida por Antonio Sivera. Mbappé probó desde lejos y puso en alerta a la zaga albiazul, que mostraba dificultades para gestionar la posesión.

El primer gol llegó tras una pérdida de balón de Denis Suárez en campo propio, lo que permitió al Real Madrid montar un contragolpe fulminante. Kylian Mbappé quedó solo frente al portero y definió con potencia y calidad, colando el balón por el palo largo de Sivera con su pierna derecha. Tras el gol, el ritmo del Real Madrid decayó, lo que permitió al Alavés presionar e incluso rozar el empate antes del descanso.

En la segunda mitad, los cambios realizados por el técnico del Alavés fueron clave. El recién ingresado Carlos Vicente anotó el gol del empate en el minuto 69, tras resolver un mano a mano con Courtois. El Madrid se vio noqueado por el empate, pero el Alavés no pudo concretar la remontada, perdonando una clara ocasión. Los blancos aprovecharon el error: Vinicius desbordó por velocidad y asistió a Rodrygo para el 1-2 definitivo.

El choque terminó con un alto voltaje, con el Alavés volcado en ataque, mientras el Madrid intentaba sentenciar a la contra. Rodrygo tuvo que abandonar el campo poco después con molestias musculares. La victoria permite al Real Madrid seguir en la lucha por el título, mientras que el Alavés se mantiene con 18 puntos en el puesto 12 de la clasificación.

Ficha técnica del partido:

Alavés (1): Sivera; Jonny Otto, Tenaglia, Pacheco, Parada (Yusi, minuto 89); Blanco, Pablo Ibáñez (Toni Martínez, minuto 67), Denis Suárez (Guevara, minuto 83); Calebe (Vicente, minuto 67), Rebbach (Aleñá, minuto 67); y Boyé.

Real Madrid (2): Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Valdepeñas (Huijsen, minuto 79); Tchouameni, Arda Güler (Gonzalo, minuto 78), Bellingham; Rodrygo (Brahim, minuto 83), Mbappé y Vinicius.

Goles: 0-1. minuto 24: Mbappé. 1-1. minuto 69: Vicente. 1-2. minuto 76: Rodrygo.

Árbitro: García Verdura (comité catalán). Amonestó con tarjeta amarilla al local Parada (minuto 6), Rebbach (minuto 91) y Guevara (minuto 93) y al visitante Vinicius (minuto 80).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 16 de LaLiga EA Sports disputado en el estadio de Mendizorroza ante 19.290 espectadores.

