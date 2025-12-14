Doblete de Haaland sostiene la persecución del Manchester City en la Premier League

En su siempre complejo desplazamiento al sur de Londres, el City exhibió un rendimiento inferior al habitual, echando de menos la presencia de Jeremy Doku, baja por lesión. De hecho, el Crystal Palace dominó la primera media hora y tuvo la oportunidad de adelantarse, especialmente tras un mano a mano que Yeremy Pino estrelló en el larguero. Los locales perdonaron demasiado y permitieron al City mantenerse en el partido.

La aparición de la figura del City se concretó justo antes del descanso, cuando Haaland, que había tenido poca participación, cabeceó un excelente centro de Matheus Nunes desde la derecha. El noruego se impuso a su marca, Chris Richards, que midió mal el salto, y puso el 0-1. Pese al gol, el técnico local, Oliver Glasner, se mostró satisfecho con el rendimiento de su equipo.

El Palace se acercó al empate al inicio de la segunda mitad con un remate de Adam Wharton al palo, pero la respuesta del City fue fulminante. Phil Foden sentenció el encuentro, definiendo tras una rápida transición ofensiva iniciada por Rayan Cherki. Posteriormente, Haaland completaría su doblete al convertir un penalti provocado por Savinho, sumando ya 17 goles en la Premier League.

La victoria mantiene al Manchester City en su intensa persecución: siguen a dos puntos del Arsenal, que también ganó, pero ahora con una mejor diferencia de gol (+22 frente a +20). Por su parte, la derrota provoca que el Palace caiga de la cuarta posición, que ahora es ocupada por el Chelsea. El City se enfoca ahora en la Copa de la Liga, donde recibirá al Brentford este miércoles.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ficha técnica del partido:

Crystal Palace (0): Henderson; Clyne (Uche, minuto 77), Richards, Lacroix, Guéhi, Mitchell; Wharton, Kamada (Hughes, minuto 67); Sarr, Pino y Mateta (Nketiah, minuto 63).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Manchester City (3): Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly (Ait Nouri, minuto 91); Nico, Silva (Lewis, minuto 92), Reijnders (Savinho, minuto 85); Cherki, Foden y Haaland (Marmoush, minuto 91).

Goles: 0-1. minuto 41: Haaland; 0-2, minuto 69: Foden; 0-3, minuto 88: Haaland, de penalti.

Árbitro: Darren England. Amonestó a Kamada (minuto 62) y Henderson (minuto 88) por parte del Crystal Palace.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 16 de la Premier League, disputado en Selhurst Park (Londres).

Fuente: EFE