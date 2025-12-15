Pronosticador del Mundial 2026: armá tu predicción y jugá todo el camino hasta el campeón

El pronosticador del Mundial 2026 es una herramienta interactiva pensada para quienes no se conforman con mirar: invita a predecir resultados, definir clasificados y recorrer todo el torneo como si ya estuviera en juego. El plus emocional es evidente: la selección paraguaya vuelve a un Mundial después de 16 años, y ahora también puede ser protagonista en cada simulación.

El simulador replica el nuevo formato de la Copa del Mundo, que por primera vez contará con 48 selecciones, distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos. Cada resultado elegido impacta directamente en la tabla y define quién avanza a la siguiente ronda. No hay margen para el error… como en la vida real.

La experiencia continúa en la fase de eliminación directa, desde los dieciseisavos de final hasta la final. El usuario puede modificar marcadores, probar distintos escenarios y ver cómo cambian los cruces. Ideal para analizar el camino de Paraguay, medir rivales y discutir si esta vez el sueño puede ir un poco más lejos.

¡Animate a probarlo!

