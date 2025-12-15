Santiago Arzamendia: rotura de ligamento y varios meses afuera

Santiago Arzamendia celebró el sábado la conquista del torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Argentina con un sabor agridulce. El futbolista paraguayo pasó de la felicidad por una nueva consagración con Estudiantes de la Plata a la tristeza de una dura lesión: la rotura de ligamento cruzado y meniscos de la rodilla derecha.

Arzamendia arrancó de titular en la final contra Racing de Richard Sánchez en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, pero no completó el partido por una infracción que recibió de Juan Ignacio Nardoni. El ex Cerro Porteño fue reemplazado por Gastón Benedetti a los 89 minutos. En los festejos del campeonato, el lateral apareció con un protector en la pierna derecha.

Santiago Arzamendia: 6 a 8 meses de baja

“Santiago Arzamendia sufrió rotura de ligamentos cruzados y meniscos de la rodilla derecha; tendrá que ser operado en los próximos días. Estará fuera entre 6 a 8 meses”, informó el periodista de ABC, Jorge Izquierdo. El defensor de 27 años será intervenido quirúrjicamente en los próximos días y estará fuera de las canchas entre seis a ocho meses.