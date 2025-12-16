Aitana Bonmatí, la reina del The Best por tercer año consecutivo

El brillo de Aitana fue determinante para que el FC Barcelona mantuviera su hegemonía en el fútbol español durante la temporada. Aunque el equipo azulgrana no pudo conquistar la Liga de Campeones al caer en la final ante el Arsenal inglés, su desempeño fue clave. Además, Bonmatí contribuyó significativamente al éxito de la selección, logrando el subcampeonato de España en la última edición de la Eurocopa. Su liderazgo y talento en el centro del campo fueron cruciales para ambos equipos.

La futbolista catalana hace historia al convertirse en la primera jugadora en conseguir tres Balones de Oro consecutivos en su carrera. Adicionalmente, se alza como la primera deportista en ganar el premio The Best durante tres años seguidos, confirmando su era de gloria. Sus victorias consecutivas se suman a los dos premios The Best obtenidos previamente por su compañera de equipo, Alexia Putellas, en 2021 y 2022. Este triplete la inscribe con letras de oro en la historia del fútbol femenino internacional.

¡Por tercera vez! 🤩



¡Aitana Bonmatí se corona con el Premio #TheBest a la Jugadora de la FIFA 2025! 🏆 — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) December 16, 2025

En la clasificación final del premio The Best 2025, Aitana Bonmatí precedió a dos importantes figuras del fútbol español. El segundo puesto fue ocupado por su compañera y anterior doble ganadora del The Best, Alexia Putellas. El podio lo completó la también internacional española Mariona Caldentey, jugadora del Arsenal y excompañera en el Barcelona. En un mensaje grabado, Aitana apareció con una muleta debido a la fractura de peroné que sufrió, agradeciendo el premio y felicitando a todos los galardonados de la noche.