Ousmane Dembelé se queda con el premio The Best al mejor jugador de 2025 de la FIFA

Este reconocimiento se suma al Balón de Oro que le fue concedido previamente en septiembre, consolidando su excepcional año. Dembelé precedió en la clasificación final del premio a su compatriota Kylian Mbappé, destacado delantero del Real Madrid, y al prometedor español Lamine Yamal, extremo del Barcelona. Su impresionante desempeño lo sitúa como la figura indiscutible del fútbol mundial en esta temporada.

Dembelé, de 28 años, brilló intensamente y resultó determinante en la gran temporada pasada cuajada por su equipo, el París Saint Germain. El delantero francés contribuyó decisivamente a la consecución de múltiples títulos a nivel nacional e internacional. Entre los galardones obtenidos por el PSG se encuentran la Ligue 1, la Copa francesa, la codiciada Liga de Campeones y, finalmente, la Supercopa de Europa.

¡Tenemos ganador! 🔝



El futbolista originario de Vernon, y exjugador del Barcelona, se convierte en el nuevo poseedor del prestigioso galardón de la FIFA. De esta forma, releva en el palmarés del premio The Best al brasileño Vinicius Junior, extremo que milita actualmente en las filas del Real Madrid. Este premio consagra la carrera de Ousmane Dembelé y lo inscribe en la historia de los mejores jugadores del fútbol. Su victoria en Doha marca el punto culminante de su mejor año deportivo hasta la fecha.