Bicampeón Toluca estrenará título 2026 ante el Monterrey

Los llamados Diablos Rojos, que el pasado domingo consiguieron su segundo título consecutivo y duodécimo en la historia, debutarán en la primera fecha del torneo, el 10 de enero, ante el Monterrey, que aunque ya no cuenta con el español Sergio Ramos en sus filas, conserva como líder del equipo a Sergio Canales.

Lea más: Robert Morales y Toluca son campeones

Para el Toluca, será el inicio del camino en el que buscará su decimotercer campeonato para convertirse en solitario en el segundo equipo con más títulos de la liga local, posición que ahora comparte con el Chivas de Guadalajara.

El partido más esperado por la afición mexicana es el derbi entre los dos equipos más populares del país: Chivas del Guadalajara, que dirige el argentino Gabriel Milito, y las Águilas del América, que entrena el brasileño André Jardine, que chocarán el 14 de febrero en la sexta ronda.

Las Águilas, el equipo con más títulos de liga, con 16, completará sus otros dos derbis ante equipos de la Ciudad de México el 21 de marzo, contra Pumas UNAM en la duodécima fecha, y el 11 de abril, en la ronda 14 ante el Cruz Azul.

El Guadalajara tendrá su derbi de la ciudad ubicada en el occidente del país contra el Atlas el 7 de marzo, dentro de la décima jornada. En esa misma fecha se jugará otro de los clásicos que ha cobrado gran relevancia en el fútbol mexicano por el poderío económico de sus plantillas, entre Tigres UANL, en el que actúa Ángel Correa, campeón del mundo con Argentina, y los Rayados de Monterrey, que son entrenados por el español Domenec Torrent.

El primer partido del Clausura 2026 lo disputarán Atlas y Puebla el próximo 9 de enero y la decimoséptima jornada, última de la fase regular, se jugará el último fin de semana de abril.

La Liguilla arrancará con los cuartos de final entre el 1 y 3 de mayo. La final está programada para el 24 de mayo, con lo que quedará el camino libre para la inauguración de la Copa del Mundo el 11 de junio en el estadio Azteca. EFE