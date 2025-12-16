Fútbol Internacional
16 de diciembre de 2025 - 18:15

Luis Enrique, galardonado en los premios The Best como el mejor entrenador masculino

Luis Enrique Martínez García (55 años), actual entrenador del Paris Saint-Germain, elegido como el mejor entrenador del fútbol masculino en los premios The Best de la FIFA.
El español Luis Enrique Martínez, actual entrenador del París Saint Germain (PSG), fue galardonado este lunes con el premio The Best. El prestigioso reconocimiento de la FIFA lo acredita como el mejor entrenador de fútbol masculino del año en el ámbito mundial. La ceremonia de entrega del premio se celebró durante una gala de alto nivel en la ciudad de Doha, en Qatar. A sus 55 años, Luis Enrique toma el relevo del italiano Carlo Ancelotti, el ganador de la edición anterior del premio.

Por ABC Color

El ex-seleccionador español tuvo una temporada excepcional al frente del club parisino, acumulando una serie de títulos históricos. Bajo su dirección, el PSG consiguió por primera vez en su historia el codiciado título de la Liga de Campeones de la UEFA. Además del éxito continental, el equipo ganó los títulos nacionales de la Ligue 1, la Copa Francesa y la Supercopa francesa. Su palmarés se completó con la conquista de la Supercopa Europea, demostrando un dominio absoluto en el continente.

Luis Enrique se impuso en la votación final a otros entrenadores de gran prestigio en el fútbol europeo. Entre los finalistas que superó se encuentran el alemán Hansi Flick, actual técnico del Barcelona, y el neerlandés Arne Slot, del Liverpool. La contundencia de sus resultados con el PSG y el logro inédito en Champions League inclinaron la balanza a su favor. El premio reafirma su reputación como uno de los estrategas más exitosos y efectivos del fútbol contemporáneo.

El técnico español no pudo estar presente en la gala de premiación en Doha para recibir personalmente el galardón. Su ausencia se debió a que se encontraba preparando la final de la Copa Intercontinental que el PSG disputará próximamente. El miércoles, su equipo se enfrentará al Flamengo brasileño en busca de un nuevo trofeo internacional. En su lugar, el premio The Best fue recogido por su ayudante de campo y mano derecha, el también español Rafel Pol.

Fuente: EFE

