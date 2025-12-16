Medio equipo de PSG integra el Once Ideal de los Premios The Best de la FIFA

El equipo de la temporada está compuesto por figuras internacionales de primer nivel, con una notable representación del París Saint Germain (PSG). La portería cuenta con Gianluigi Donnarumma (PSG-Manchester City), mientras que la línea defensiva la integran Achraf Hakimi (PSG), William Pacho (PSG), Virgil van Dijk (Liverpool) y Nuno Mendes (PSG). La selección busca un equilibrio entre solidez defensiva y capacidad de proyección ofensiva.

El centro del campo fue formado por Jude Bellingham (Real Madrid), acompañado por Cole Palmer (Chelsea), Vitinha (PSG) y el español Pedri González (Barcelona), conformando un cuarteto que promete creatividad y capacidad goleadora. En la delantera, el once se completa con los veloces extremos Lamine Yamal (Barcelona) y el ganador del premio The Best, Ousmane Dembele (PSG).

¡Así quedó conformado el #TheBest once masculino de la FIFA 2025! ✨ — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) December 16, 2025

El París Saint Germain se consolidó como el club con mayor número de jugadores en la alineación ideal, reflejando su éxito en la temporada anterior. El club francés dominó las competiciones domésticas y se alzó con la Liga de Campeones y la Supercopa de Europa. Esta preponderancia en el Once Ideal atestigua el dominio y la calidad de su plantilla a nivel mundial, por encima de otros clubes como el FC Barcelona y Real Madrid.