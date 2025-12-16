Pumas de México negocia la incorporación de Ronaldo Martínez

El atacante paraguayo anotó ocho goles en 13 fechas del último torneo argentino, despertando nuevamente el interés en el exterior. El oriundo de Eusebio Ayala, Departamento de Cordillera cuenta con experiencia previa en clubes de Paraguay y Bolivia, como Cerro Porteño, Deportivo Capiatá, Resistencia SC y The Strongest. Los directivos de Pumas ya habrían establecido contacto tanto con la dirigencia de Platense como con el entorno del jugador. La propuesta presentada incluye la compra definitiva del pase y un contrato por dos temporadas, extensible a una tercera.

El principal desafío en la negociación reside en el vínculo contractual del jugador con el equipo de Vicente López. El delantero surgido de la cantera de Cerro Porteño, renovó recientemente su contrato con Platense, el cual se extiende hasta diciembre de 2027. No obstante, Pumas UNAM es consciente de que un incremento en la oferta económica podría facilitar la liberación del delantero y ser otro paraguayo más con paso por el elenco “Universitario”, como el exdefensor guaraní, Darío Verón. Por el club también pasaron Silvio Torales, Juan Manuel Iturbe, entre otros.

A pesar de la concreta posibilidad de emigrar a México, Ronaldo Martínez mantiene su concentración en su actual equipo. El jugador, convocado recientemente por Gustavo Alfaro a la selección de Paraguay, se alista para su próximo compromiso. Martínez está confirmado como titular para el Trofeo de Campeones que Platense disputará este sábado, a las 18:00, frente a Estudiantes de La Plata. Actualmente, el jugador divide su atención entre la importante final y la resolución de su futuro internacional.