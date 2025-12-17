Botafogo anuncia la salida de Davide Ancelotti tras su primera experiencia como DT

Ancelotti había asumido el mando del “Fogão” en julio pasado, tras la salida del portugués Renato Paiva. Bajo su gestión, el equipo de Río de Janeiro logró la sexta posición en el Brasileirão, asegurando así su participación en la próxima edición de la Copa Libertadores, cumpliendo con uno de los objetivos del club.

“Davide Ancelotti ya no es el técnico del equipo principal”, apuntó el cuadro carioca en una nota oficial, sin dar mayores detalles, aunque la prensa brasileña sostiene que hubo diferencias con la directiva por la continuidad del preparador físico Luca Guerra, quien también se marcha junto a otros asistentes.

Guerra y los ayudantes Luis Tevenet y Andrew Mangan dejan sus puestos de forma inmediata tras la ruptura del vínculo. La institución prefirió mantener un tono cordial en su despedida pública, resaltando la labor realizada por el cuerpo técnico saliente durante los meses que estuvieron al frente de la plantilla.

“El club agradece el profesionalismo y compromiso de Ancelotti durante el período en el que lideró el equipo y formó parte de la familia albinegra”, agregó el texto. Este trabajo representó el debut de Davide como primer DT, tras años de ser el principal asistente de su padre en diversos clubes de élite.

Antes de su llegada a Brasil, Davide acompañó a Carlo Ancelotti en el Real Madrid entre 2021 y 2025, además de experiencias en Everton, Nápoles y Bayern Múnich. Cabe recordar que el Botafogo venía de un 2024 histórico, temporada en la que logró la doble corona al conquistar tanto el Brasileirão como la Libertadores.

Aunque Ancelotti supo reconducir al grupo en el plano local, su ciclo quedó marcado por resultados irregulares en el plano internacional. El golpe más duro fue la temprana eliminación en octavos de final de la Copa Libertadores, donde cayeron ante la Liga de Quito, lo que generó los primeros cuestionamientos a su labor.