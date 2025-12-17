Cherki y Savinho meten al Manchester City en las semifinales de la Copa de la Liga

Con solo 22 años, el lioñés Cherki demostró ser un futbolista de pura fantasía que desprende una clase extraordinaria en cada maniobra técnica. Su capacidad para el regate y su visión de juego lo transforman en un jugador diferencial dentro del esquema de Pep Guardiola. Cuando el joven galo está inspirado, resulta un espectáculo admirable y, sobre todo, una pieza totalmente imparable.

El primer tanto del encuentro llegó en el minuto 33, tras un inicio marcado por las dudas y la temprana lesión de Oscar Bobb. Phil Foden tuvo que ingresar al campo en el minuto 18, mientras el Brentford reclamaba una tarjeta roja para Khusanov por una falta. Sin embargo, el árbitro interpretó que no era el último hombre y el defensor del City se mantuvo en el césped.

La joya de Cherki nació de un balón aéreo tras un despeje en un saque de esquina que el francés controló con maestría. Bajó el esférico con el pecho, lo acomodó con su pierna izquierda, sorteó a un oponente y conectó un derechazo potente hacia la escuadra. Fue un golazo de pura clase ejecutado en apenas cuatro toques que resultó inalcanzable para el guardameta visitante.

Tras el descanso, el portero James Trafford intervino con gran acierto para sostener la ventaja mínima del Manchester City ante las llegadas rivales. La sentencia definitiva llegaría sobrepasada la hora de juego gracias a la verticalidad de Savinho, quien puso el 2-0 en el marcador. El brasileño exhibió su velocidad y capacidad goleadora para cerrar una victoria que mantiene vivo el sueño copero.

Ficha técnica:

Manchester City (2): Trafford; Lewis, Khusanov, Ake, O’Reilly (Gvardiol, minuto 66); Nico González (Nunes, minuto 66), Reijnders; Bobb (Foden, minuto 18 (Gray, minuto 82)), Cherki (Bernardo Silva, minuto 66), Savinho; Mukasa.

Brentford (0): Valdimarsson; Ajer, Van den Berg, Collins, Henry; Kayode (Hickey, minuto 75), Jensen (Donovan, minuto 81), Yarmoliuk, Janelt; Schade (Nunes, minuto 88) y Damsgaard.

Goles: 1-0, minuto 33: Cherki. 2-0, minuto 67: Savinho.

Árbitro: Samuel Barrott. Amonestó con tarjeta amarilla al jugador local Khusanov (minuto 13).

Incidencias: Partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa de la Liga de Inglaterra disputado en el Etihad Stadium ante unos 50.000 espectadores.

Fuente: EFE