Dembelé ganó el The Best con 50 puntos por 39 de Lamine Yamal y 35 de Mbappé

Ousmane Dembelé, ahora campeón Intercontinental con el París Saint-Germain con la victoria en penales sobre Flamengo en la final de este miércoles, obtuvo 50 puntos en el premio The Best de la FIFA, 11 más que el español Lamine Yamal, del Barcelona, y 15 de margen sobre su compatriota del Real Madrid Kylian Mbappé.

Lea más: PSG conquista la Intercontinental

Tras el trío de cabeza acabaron el marroquí Achraf Hakimi (31) , el brasileño Raphinha (29) , el egipcio Mohamed Salah (24), el portugués Vitinha (22) , el inglés Harry Kane (14) , el también luso Nuno Mendes (13), el español Pedri (12) y otro inglés, Cole Palmer (7).

En el apartado femenino se impuso la española Aitana Bonmatí con 52 puntos y acabó por delante de sus compatriotas Mariona Caldentey (40) y Alexia Putellas (33). EFE

