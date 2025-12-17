El Real Madrid sobrevive al infierno de Talavera y ya está en octavos

Mbappé saltó al césped como titular a pesar de no haber entrenado durante la jornada previa al compromiso copero. Con sus dos goles, el astro francés se sitúa a solo un tanto de igualar el récord histórico de Cristiano Ronaldo. El portugués fijó la marca en 59 goles durante 2013, mientras que Mbappé suma 58 a falta de un partido. El delantero tendrá su oportunidad de superar la cifra este sábado en el Santiago Bernabéu frente al Sevilla.

El dominio blanco se tradujo en catorce disparos antes de que un penalti por mano de Marcos Moreno rompiera el empate. Sin tecnología VAR en esta ronda de la Copa, el colegiado Cuadra Fernández señaló la pena máxima de forma firme. Mbappé ejecutó con maestría engañando al portero Jaime González para abrir una lata que se le resistía al Madrid. Solo cinco minutos después, el francés volvió a ser protagonista en una gran acción individual por la línea de fondo.

Su centro atrás fue desviado hacia su propia portería por el defensor Manuel Farrando en el único minuto de añadido. Con el 0-2, Xabi Alonso buscó evitar sorpresas alineando a titulares habituales y cumpliendo con la normativa de fichas canteranas. Jugadores como David Jiménez y Franco Mastantuono partieron de inicio en un once que derrochaba seriedad ante el rival. A pesar de la ventaja, el técnico tolosarra dio entrada a Rodrygo, Bellingham y Tchouaméni para mantener el control.

Arda Güler rozó el tercero de falta directa y Mbappé desperdició tres ocasiones claras que pudieron sentenciar el duelo mucho antes. El Talavera aprovechó la falta de puntería blanca y recortó distancias en el minuto 80 por mediación de Nahuel Arroyo. Un error del guardameta local en un tiro lejano de Mbappé pareció sentenciar el choque con el 1-3 en el 88. Sin embargo, el orgullo del equipo talaverano provocó un final de infarto que puso a prueba los nervios madridistas.

Gonzalo Di Renzo anotó el 2-3 en el minuto 91, desatando la locura en las gradas y presionando al campeón europeo. En la última jugada del encuentro, Lunin se disfrazó de Courtois para despejar un remate de Navarro que buscaba la escuadra. El Real Madrid se clasifica así para los octavos de final tras un partido de contrastes marcado por la épica local. Los de Xabi Alonso regresan a la capital con el billete asegurado pero con la lección aprendida sobre la Copa.

Ficha técnica:

Talavera (2): Jaime González; David Cuenca (Sergi Molina, minuto 46), Álvaro López, Manuel Farrando, Alex Roig (Nahuel Arroyo, minuto 57); Luis Sánchez (Pedro Luis Capó, minuto 46), Pitu Doncel, Isaiah Navarro, Eduardo Gallardo (Arturo Molina, minuto 77); Marcos Moreno (Sergio Montero, minuto 69) y Di Renzo.

Real Madrid (3): Lunin; David Jiménez, Huijsen, Carreras, Fran García; Ceballos (Cestero, minuto 86), Arda Güler (Tchouaméni, minuto 77), Mastantuono (Rodrygo, minuto 66); Gonzalo (Bellingham, minuto 77), Endrick y Mbappé.

Goles: 0-1, minuto 41: Mbappé, de penalti. 0-2, minuto 46+: Manuel Farrando, en propia puerta. 1-2, minuto 80: Nahuel Arroyo. 1-3, minuto 88: Mbappé. 2-3, minuto 91: Gonzalo Di Renzo.

Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández (Comité Balear). Amonestó a Luis Sánchez (minuto 38), en el Talavera; y a Jude Bellingham (minuto 91) en el Real Madrid.

Incidencias: Encuentro de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, disputado en el Estadio Municipal El Prado ante 4.200 espectadores.

Fuente: EFE