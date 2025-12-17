El Atlético de Madrid sufre pero cumple en su estreno copero ante un Baleares

La nota negativa del arranque fue la lesión de Clement Lenglet, quien abandonó el césped por un problema en la rodilla tras un mal giro en un remate. David Hancko entró en su lugar justo antes de que Griezmann abriera el marcador tras aprovechar un buen servicio lateral de Connor Gallagher. El cuadro colchonero encontraba así el premio a su dominio inicial, poniendo la primera piedra para certificar su triunfo en las islas.
Sin tiempo para la reacción local, Raspadori aprovechó sus minutos en la Copa del Rey para marcar un golazo de cabeza tras un centro de Nahuel Molina. La afición balear se desanimó momentáneamente, pero sus jugadores recortaron distancias antes del descanso gracias a un testarazo de Gerardo Bonet. El tanto llegó tras un córner previo regalado por Musso, batiendo al portero argentino que estuvo muy cerca de detener el remate.
Tras el descanso, el equipo de Luis Blanco desperdició dos grandes oportunidades para igualar el choque ante la mirada de su afición. Juanmi Durán falló un mano a mano claro y, poco después, Jaume Tovar erró una acción similar desde el sector izquierdo del ataque. El Baleares terminó pagando cara su falta de puntería cuando Griezmann apareció de nuevo superada la hora de juego para dar calma.
El atacante francés firmó su segundo doblete del curso tras empujar un centro medido de Javi Galán, otorgando una ventaja que parecía definitiva para Simeone. Sin embargo, un error de Musso en un despeje provocó un penalti que el propio guardameta terminó deteniendo a Tovar. Poco después, otra pena máxima cometida por Nico González fue transformada por Moha Keita, añadiendo emoción a los instantes finales.
La afición local se marchó orgullosa de su equipo tras competir de tú a tú contra el cuadro rojiblanco, a pesar de que la puntería les terminó castigando. El Atlético de Madrid cumplió el trámite, aunque sufrió más de lo esperado debido a la combatividad mostrada por el Atlético Baleares. Los de Simeone ya piensan en la siguiente ronda tras una tarde de contrastes marcada por los goles y la lesión de Lenglet.
Ficha técnica:
Atlético Baleares (2): Julián Rivas; Alejandro Pérez, Guillem Castell, Jaime Pol; Biel Ramis (Morillo, minuto 65), Gerardo Bonet, Sheriff, Jofre Cherta (Keita, minuto 73), Iván Serrano (Miguelito, minuto 65); Juanmi Durán (Bejarano, minuto 65) y Jaume Tovar (Català, minuto 83).
Atlético de Madrid (3): Juan Musso; Nahuel Molina, Le Normand, Lenglet (Hancko, minuto 10), Javi Galán; Carlos Martín (Simeone, minuto 65), Cardoso (Koke, minuto 65), Gallagher (Barrios, minuto 65), Thiago Almada (Nico González, minuto 82); Raspadori y Griezmann.
Goles: 0-1, minuto 16: Griezmann; 0-2, minuto 20: Raspadori; 1-2, minuto 28: Bonet; 1-3, minuto 72: Griezmann; 2-3, minuto 90: Keita (p.).
Árbitro: Alejandro José Hernández Hernández (Comité Canario). Sin amonestaciones.
Incidencias: Encuentro correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey entre el Atlético Baleares y el Atlético de Madrid ante más de 5.000 espectadores.