Futbolista inglés fallece en accidente de tránsito

McLeod, de 21 años, jugaba en el Macclesfield, equipo de la National League (Quinta división inglesa) y volvió a casa después de un partido contra el Bedford Town cuando ocurrió el accidente.

A las 22:40 de la noche, cerca de la localidad de Northampton, sufrió el accidente al chocar su coche contra un guardarraíl.

“El fallecimiento de Ethan es una noticia devastadora para nuestro club y no podemos expresar con palabras la increíble tristeza y pérdida que sufrimos ahora” , dijo el club inglés en un comunicado.

“Ethan era increíblemente talentoso y un miembro muy respetado de nuestro equipo y tenía toda la vida por delante. Pero más que eso, tenía una personalidad que alegraba a todos los que estaban en contacto con él. Dándolo todo, Ethan nos llevó a todos a ser nuestra mejor versión, dentro y fuera del campo. Su profesionalismo y su ética de trabajo inspiró a todos y su deseo por la vida nos puso una sonrisa en la cara incluso en los días más oscuros”.

McLeod surgió de la cantera del Wolverhampton Wanderers, con el que fichó cuando tenía siete años. Salió de la institución la temporada pasada y tras unos breves pasos por el Rushall Olympic y el Stourbridge, firmó por el Macclesfield. Este sábado, el Wolves guardará un minuto de silencio por el fallecimiento de McLeod. EFE