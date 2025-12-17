Guillermo Paiva y Cristian Báez son campeones con Junior en Colombia

Junior de Barranquilla es el nuevo campeón de Colombia. El Tiburón de los paraguayos Cristian Báez y Guillermo Paiva conquistó el torneo Finalización 2025 después de superar 1-0 a Deportes Tolima en la revancha de la final. El defensor arrancó en el banco de suplentes e ingresó en el segundo tiempo, mientras que el delantero fue titular, pero acabó expulsado en la etapa inicial.

Los Rojiblancos disputaron la vuelta con una ventaja en la serie. En la ida, habían goleado 3-0 a los Pijaos con doble asistencia de Paiva. En el último partido, el local estaba obligado a remontar en el Manuel Murillo Toro de Ibagué para soñar con el título. Pero no fue así, el visitante volvió a triunfar, pero esta vez con el solitario tanto de José Enamorado a los 17 minutos.

Paiva, roja a los 41′; Báez ingresó a los 66′

Paiva fue el único de los compatriotas en arrancar el encuentro, pero a los 41′ fue expulsado con roja directa por un cabezazo contra el defensor Marlon Torres después de un forcejeo en campo propio. Por su lado, Báez fue hombre de alternativa hasta que ingresó por Yimmi Chará a los 66′. Tanto el ex Olimpia y el ex Cerro Porteño celebraron el primer título con el club de Barranquilla.

Paiva y Báez, a la Copa Libertadores 2026

Guillermo Paiva y Cristian Báez lograron con Junior de Barranquilla la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. A pesar de la consagración y del boleto al certamen más importante del continente, el futuro de ambos jugadores es incierto: en Olimpia hay interés para el regreso del atacante, que está en los planes de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez para 2026.

