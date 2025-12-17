Laporta carga contra el Real Madrid: “Utilizan el ‘caso Negreira’ para desviar la atención”

Acompañado por el internacional Dani Olmo, Laporta defendió la gestión actual del club y lamentó la postura de sus rivales: “Ha vuelto la alegría al barcelonismo y otros, para desviar la atención de sus carencias, tienen que hablar solo del Barça. De esto ya tendré tiempo de hablarlo de manera más adelante. No aquí y ahora, sino con más tranquilidad porque creo que ya se está saliendo de madre”, afirmó ante los peñistas.

El presidente insistió en que, bajo su mandato, se ha logrado “revertir la situación, que la institución esté fuerte y que además haya vuelto la alegría al barcelonismo”. No obstante, subrayó que este éxito no es bien recibido por todos: “Y parece que desde algunos lugares eso no lo soportan”, añadió en una alusión directa a Florentino Pérez y a lo que el club catalán considera una campaña mediática orquestada desde la capital.

Para finalizar, Laporta apeló al sentimiento de unidad de la afición frente a lo que percibe como ataques externos constantes: “Querer al Barça es defender al club contra todo, contra todos y por encima de todo. Y defender al Barça contra todas las adversidades que van surgiendo. Se producirán muchas más. Pero aquí se tiene que estar fuerte y estar vivo”.