Fútbol Internacional
18 de diciembre de 2025 - 15:07

José Florentín es nuevo jugador de Independiente Rivadavia

El paraguayo José Florentín, futbolista de Central Córdoba, celebra un gol en el partido frente a Boca Juniors por la fecha 9 del torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Argentina en el estadio la Bombonera, en Buenos Aires, Argentina.
El paraguayo José Florentín, futbolista de Central Córdoba, celebra un gol en el partido frente a Boca Juniors por la fecha 9 del torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Argentina en el estadio la Bombonera, en Buenos Aires, Argentina.@cacc_sde

Tras caerse su fichaje por el Olimpia debido a sus problemas judiciales, el volante paraguayo José Florentín seguirá su carrera profesional en el Independiente Rivadavia de Argentina. El volante paraguayo compartirá plantel con los compatriotas Alex Arce e Iván Villalba, según lo anunció el presidente Daniel Vila en comunicación con el Cardinal Deportivo.

Por ABC Color

“Sí, esta mañana firmó el jugador para Independiente Rivadavia. Bueno, viajará, supongo que en los próximos días para los trámites de rigor, la revisación médica y demás. Son, dos años con opción a un año más, en realidad son tres años”, detalló el dirigente sobre el fichaje, asegurando la continuidad del mediocampista paraguayo en el fútbol argentino.

Consultado sobre la situación judicial que rodea al atleta y que hizo caer su acuerdo con Olimpia, el dirigente fue contundente: “Bueno, por supuesto que analizamos la situación judicial del jugador, pero es un trabajador que tiene derecho a trabajar y la justicia dirá si es culpable o inocente. El caso nuestro, confiamos lo que dice el jugador, que es inocente”.

“Nosotros valoramos el jugador, creemos que todo el mundo tiene derecho a trabajar, él hoy no está condenado, solamente está procesado. Así que mientras esté procesado, se presume la inocencia”, añadió el presidente. La postura del club argentino se basa en el marco legal de la presunción de inocencia mientras se aguarda por una sentencia firme del caso.

Finalmente, el presidente recordó el antecedente de Sebastián Villa: “Tuvimos un caso similar con él. Este año la justicia dictaminó que era inocente y fue absuelto. Mientras tanto pudo jugar y fue de los mejores del torneo. Esto de que todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad también se le aplica al caso de Florentín”, concluyó el mandatario.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy