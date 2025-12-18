José Florentín es nuevo jugador de Independiente Rivadavia

“Sí, esta mañana firmó el jugador para Independiente Rivadavia. Bueno, viajará, supongo que en los próximos días para los trámites de rigor, la revisación médica y demás. Son, dos años con opción a un año más, en realidad son tres años”, detalló el dirigente sobre el fichaje, asegurando la continuidad del mediocampista paraguayo en el fútbol argentino.

Consultado sobre la situación judicial que rodea al atleta y que hizo caer su acuerdo con Olimpia, el dirigente fue contundente: “Bueno, por supuesto que analizamos la situación judicial del jugador, pero es un trabajador que tiene derecho a trabajar y la justicia dirá si es culpable o inocente. El caso nuestro, confiamos lo que dice el jugador, que es inocente”.

“Nosotros valoramos el jugador, creemos que todo el mundo tiene derecho a trabajar, él hoy no está condenado, solamente está procesado. Así que mientras esté procesado, se presume la inocencia”, añadió el presidente. La postura del club argentino se basa en el marco legal de la presunción de inocencia mientras se aguarda por una sentencia firme del caso.

Finalmente, el presidente recordó el antecedente de Sebastián Villa: “Tuvimos un caso similar con él. Este año la justicia dictaminó que era inocente y fue absuelto. Mientras tanto pudo jugar y fue de los mejores del torneo. Esto de que todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad también se le aplica al caso de Florentín”, concluyó el mandatario.

