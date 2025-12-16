Finalmente José Florentín no será jugador de Olimpia

Según información del periodista de ABC Cardinal, Gerardo Noguera, la institución franjeada pausará las negociaciones y buscará otras opciones en el mercado. Desde el club explicaron los motivos administrativos que impiden la concreción del fichaje en las circunstancias actuales, señalando: “Le dieron hasta abril nomás el permiso de trabajo en Paraguay. No podemos avanzar así”. Esta limitación temporal en su permiso laboral en el país se presenta como un obstáculo para el club. La paralización de la transferencia obliga al cuerpo técnico a reorientar la búsqueda de un refuerzo en el mediocampo.

Tras la caída del mediocampista que actualmente milita en Central Córdoba, el Decano empieza la búsqueda de alternativas para cubrir la posición en la mitad de la cancha. Una de las principales opciones que se consideran es el regreso de Richard Sánchez, jugador formado en la entidad de Para Uno. Actualmente, el “Cachorro” milita en Racing de Argentina, pero informes indican que el entrenador Gustavo Costas no lo tendría en cuenta en La Academia. La posibilidad de repatriar al talentoso mediocampista se presenta como una opción para el club.

El Operativo 2026 de Olimpia comenzó oficialmente, con las actividades de pretemporada iniciadas en la Villa de Fernando de la Mora. La jornada inaugural consistió en la realización de los exámenes médicos de rigor para toda la plantilla profesional. Las “nuevas” caras en acoplarse fueron los uruguayos Sebastián Lentinelly y Alejandro Silva, junto a Marcos Gómez. Gradualmente, se integrarán al plantel de Pablo “Vitamina” Sánchez los demás fichajes ya abrochados: Mateo Gamarra, Raúl Cáceres y Tomás Rodríguez.