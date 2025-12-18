Juan Carlos Osorio, nuevo técnico del Remo

Remo, club con sede en Belém (estado de Pará) no detalló la duración del vínculo con su nuevo entrenador, que estaba libre en el mercado desde que fue despedido del Tijuana mexicano en marzo pasado.

Osorio tiene 64 años y es uno de los técnicos más experimentados de América Latina. Fue seleccionador de México en el Mundial de Rusia 2018, en el que cayó en octavos de final precisamente contra Brasil, tras vencer en la fase de grupos a Alemania y Corea del Sur.

A nivel de clubes, pasó por equipos de Estados Unidos, Egipto, Colombia, México y Brasil, donde dirigió al São Paulo y al Athletico Paranaense.

La directiva del Remo deseó a su nuevo preparador una “trayectoria exitosa” en el conjunto amazónico, cuyo objetivo principal para la temporada de 2026, que empieza en enero próximo, será la permanencia en la élite del fútbol brasileño.

El Leão consiguió el ascenso a primera este año junto con Coritiba, Athletico Paranaense y Chapecoense, al finalizar entre los cuatro primeros clasificados de la segunda categoría.

El Remo, que no juega en primera división desde 1994, logró la última plaza de ascenso en la última jornada de la Serie B del Brasileirão. EFE