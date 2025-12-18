La “Finalissima” entre la Argentina y la España ya tiene fecha y sede

Luego de dos primeras ediciones disputadas en 1985 y 1993, celebradas bajo el nombre de Copa Artemio Franchi, el duelo intercontinental se retomó en 2022, con victoria de Argentina 3-0 sobre Italia en Wembley, Londres. La Albiceleste, que también había ganado la edición 1993 contra Dinamarca, llegará por tanto como la gran defensora del trofeo.

El estadio del partido, en Lusail, será el mismo en el que el capitán Lionel Messi levantó el tercer trofeo Mundial de Argentina en diciembre de 2022. Año y medio después, el combinado sudamericano renovó también su dominio continental, imponiéndose 1-0 a la selección de Colombia en la final de la Copa América 2024, disputada en Estados Unidos.

Enfrente estará España, que llega al duelo como líder del ranking FIFA de selecciones (seguida por Argentina) y como vigente campeona de Europa, luego de haberse impuesto 2-1 a Inglaterra en la final de la Eurocopa 2024, disputada en Alemania. La Roja disputará su primera Finalissima antes de poner rumbo al Mundial de Norteamérica 2026.

Uno de los principales atractivos del duelo será el enfrentamiento sobre el césped del astro argentino Messi y del prodigio español Lamine Yamal, pasado y presente del club FC Barcelona. El nuevo ’10’ del Barça, protagonista del título europeo de la Roja, ha recibido comparaciones con Messi a lo largo de su joven carrera en el fútbol de élite.

En otro comunicado, la RFEF recordó que ambas selecciones llegan al partido en máxima igualdad, tras haberse enfrentado oficialmente en 14 ocasiones: 6 victorias para cada uno y dos empates. Tras el sorteo para el Mundial 2026 realizado el pasado 5 de diciembre, Argentina quedó en el Grupo J y España en el H, enfrentando a Uruguay.