Uruguayo Pezzolano conducirá al Inter de Porto Alegre

Paulo Pezzolano, de 42 años y que en el pasado dirigió al Pachuca mexicano, el Real Valladolid español y el Watford inglés, firmó un contrato con el Inter de Porto Alegre por una temporada, es decir, hasta finales de 2026.

Natural de Montevideo, sustituirá en el cargo a Abel Braga, que tomó las riendas del banquillo colorado en la recta final de la temporada pasada y consiguió salvar al equipo del descenso a la segunda división del Campeonato Brasileño.

Esta será la segunda experiencia de Pezzolano en Brasil, pues ya comandó entre 2022 y 2023 al Cruzeiro, cuando el club celeste estaba bajo la gestión del exdelantero y empresario Ronaldo Nazario.

Después dio el salto al Real Valladolid, que entonces también estaba controlado por Ronaldo y con el que bajó a segunda división, aunque lo devolvió a la élite del fútbol español tan solo una temporada después.

En mayo de este año firmó por el Watford, en la división de plata de la Liga inglesa, pero fue despedido en octubre pasado tras apenas una decena de partidos.

El Inter destacó que Pezzolano, que empezó su carrera como entrenador en los uruguayos Toque y Liverpool, acumula una larga experiencia en el extranjero y le deseó suerte de cara a los desafíos de la próxima temporada, que empezará en enero.

En club de Porto Alegre tendrá a su disposición a una larga nómina de jugadores latinoamericanos como su compatriota Sergio Rochet; los argentinos Gabriel Mercado y Braian Aguirre; los paraguayos Alan Benítez y Óscar Romero; y el colombiano Rafael Borré, entre otros. EFE