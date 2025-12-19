El Bologna elimina al Inter y es finalista de la Supercopa de Italia

El encuentro comenzó cuesta arriba para el Bolonia, ya que el Inter apenas necesitó 74 segundos para adelantarse en el marcador a través de una definición acrobática del francés Marcus Thuram, tras una asistencia de Alessandro Bastoni. Sin embargo, el equipo Rossoblu reaccionó y logró la paridad a los 35 minutos de la primera etapa gracias a un penal ejecutado por Riccardo Orsolini.

Tras un desarrollo equilibrado, la definición se trasladó directamente a los doce pasos. Allí, la falta de puntería condenó al favorito: Alessandro Bastoni, Nicolò Barella y Ange-Yoan Bonny fallaron sus ejecuciones para el conjunto de Milán. Al respecto, el entrenador interista, Christian Chivu, manifestó: “Los penales son siempre una lotería. Mi equipo jugó hoy con mucha personalidad, sobre todo en la segunda mitad”.

Esta edición del torneo ha sido fatídica para los clubes de Lombardía, ya que la eliminación del Inter se suma a la derrota del AC Milan el jueves ante el Nápoles (2-0). Ese cruce estuvo marcado por la polémica y la tensión entre los cuerpos técnicos, al punto que el Nápoles emitió un comunicado condenando el comportamiento “totalmente fuera de control” de Massimiliano Allegri, quien ahora enfrenta un expediente disciplinario.

Para el Bolonia, que este 2025 rompió una sequía de 51 años al ganar la Copa de Italia, esta es una oportunidad histórica de alzar su primera Supercopa. Por su parte, el Nápoles buscará su tercera corona tras las obtenidas en 1990 y 2014. El delantero Ciro Immobile, encargado de sellar el pase a la final, se mostró optimista: “A un partido podemos vencer a este gran equipo que es el Nápoles. Tenemos el objetivo de ganar este torneo”.

La competición, que se disputa por sexta vez en Arabia Saudita bajo un formato de cuadrangular, repartirá una cifra récord de 23 millones de euros en premios, de los cuales 11 millones quedarán en manos del flamante campeón.

