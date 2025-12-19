El humilde Avranches tumba al Brest y firma la primera gran sorpresa de la “Coupe”

El encuentro en Normandía se le complicó al conjunto de primera división muy temprano, cuando Julien Le Cardinal vio la tarjeta roja a los 21 minutos. Apenas dos minutos después de quedar en inferioridad numérica, Nassim Sabihi aprovechó el desconcierto y adelantó al Avranches. A pesar de la adversidad, el Brest logró reaccionar antes del descanso gracias a un tanto de Rémy Labeau-Lascary (34’), estableciendo un 1-1 que se mantendría inalterable hasta el final del tiempo reglamentario.

Sin prórroga de por medio, el destino se decidió desde los doce pasos. El error de Romain Del Castillo en el primer disparo de la tanda fue definitivo, permitiendo que el Avranches se impusiera por 5-4. Con este resultado, el Brest se convierte en el primer equipo de la máxima categoría en despedirse del torneo esta temporada.

Por su parte, el Angers también estuvo al borde del abismo frente a otro equipo de cuarta división, Les Herbiers. Tras un empate sin goles en los noventa minutos, el cuadro de la Ligue 1 logró avanzar agónicamente con un 6-5 en la tanda de penales. En contraste, el Lens, actual escolta del campeonato francés, no tuvo mayores contratiempos y superó 3-1 al Feignies-Aulnoye con goles de Rayan Fofana, Saud Abdulhamid y Andrija Bulatovic.

La actividad de esta ronda continuará este sábado, con el París Saint-Germain como principal protagonista en su duelo frente al Vendée Fontenay, equipo que compite en el quinto escalón del fútbol francés.

