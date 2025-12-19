El “Boxing Day” desafía el cansancio y las ausencias por la Copa de África

El ritmo es frenético: desde el choque entre Newcastle y Chelsea este sábado hasta el compromiso de Copa de Inglaterra entre Liverpool y Barnsley el 12 de enero, el balón solo dejará de rodar durante seis días de los próximos veinticuatro. Ni siquiera la mañana de Navidad garantiza el descanso total; según reportes de The Sun, la plantilla del Arsenal ha sido citada a entrenar ese día para mantener la competitividad.

Esta etapa será crítica para el Arsenal, actual líder del certamen. Su entrenador, Mikel Arteta, enfrenta un dilema logístico y físico al tener que disputar siete encuentros en apenas 23 días, promediando un partido cada 72 horas. Entre compromisos de Copa y duelos ligueros ante rivales directos como Aston Villa y Liverpool, la profundidad de su plantel será puesta a prueba.

La seguidilla de partidos llega en un momento complejo para los “Gunners”, que lidian con las bajas por lesión de figuras como Gabriel, Mosquera y Havertz. Pese a las dificultades y un rendimiento reciente irregular, Arteta prefiere enfocarse en el lado positivo de los denominados “festive fixtures”.

Al respecto, el técnico español declaró este viernes: “Exige muchísimo de ti, pero yo lo veo como una oportunidad. Creo que tenemos la suerte de poder jugar mientras la gente está de vacaciones, muchas familias pueden disfrutarlo. La atmósfera que se vive en el estadio es única y de eso tenemos que sacar provecho”.

El Arsenal (36 puntos) deberá defender su posición de privilegio comenzando este sábado ante el Everton, acechado de cerca por el Manchester City (34 pts), que recibirá al West Ham. Una ventaja para los londinenses es que, a diferencia de otros clubes, no perderán piezas por la Copa de África, que se desarrolla en simultáneo.

Otros equipos no corren con la misma suerte. El Manchester United sufrirá las ausencias de Bryan Mbeumo, Amad Diallo y Noussair Mazraoui, mientras que el Sunderland es el más perjudicado con seis bajas internacionales. El técnico Régis Le Bris deberá gestionar esta crisis de efectivos para mantener a los “Black Cats” en la pelea por puestos europeos.

En total, se disputarán 40 partidos de Premier League en solo 16 días, aunque con una particularidad en el emblemático Boxing Day. Este 26 de diciembre, tradicionalmente cargado de fútbol, solo contará con un encuentro: Manchester United contra Newcastle a las 20h00 locales. La liga ha optado por desplazar el grueso de la jornada al sábado y domingo para satisfacer las demandas televisivas, diluyendo una de las tradiciones más antiguas del fútbol británico.

Fuente: AFP