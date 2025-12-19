El Dortmund asalta el segundo puesto con una sólida victoria ante el Gladbach

La victoria permite al Dortmund recortar distancias y quedar a seis puntos del líder, Bayern de Múnich, club que este domingo visita al Heidenheim con la posibilidad de sellar matemáticamente el título de “campeón de otoño” al término de la primera vuelta del certamen alemán.

En el césped del Westfalenstadion, los locales encarrilaron el triunfo apenas a los 10 minutos de juego, gracias a una precisa volea de Julian Brandt tras un servicio de Niklas Süle. Si bien el equipo amarillo ejerció un dominio abrumador en la primera media hora, atravesó un tramo de relajación antes del descanso, recuperando su superioridad en el complemento. La tranquilidad definitiva llegó recién en el tiempo de descuento (90+7’), cuando Maximilian Beier sentenció el 2-0 final.

Este resultado es un alivio para el Dortmund, que esta temporada ha mostrado fragilidad al dejar escapar ocho puntos en la liga local y cuatro en la Champions League tras haber estado en ventaja. Al finalizar el encuentro, el técnico Niko Kovac destacó el esfuerzo de sus dirigidos: “Tuvimos una pausa corta entre temporadas debido al Mundial de Clubes, pero lo hemos gestionado bien. Por supuesto, nos gustaría haber logrado más puntos, pero el equipo está trabajando duro”.

Por el contrario, la derrota deja al Borussia Mönchengladbach estancado en la undécima posición, una ubicación incómoda que lo mantiene más cerca de la zona de peligro que de los puestos de clasificación a competiciones europeas.