1-1. Iraola sigue sin ganar

Los 'Cherries', que suman ocho encuentros seguidos sin conocer la victoria, venían de lograr un empate contra el Chelsea y de dar un absoluto espectáculo contras el Manchester United en Old Trafford en un empate a cuatro, pero se quedaron a unos escasos minutos de confirmar la mejoría de las últimas semanas ante el Burnley, que empató en el tiempo de descuento.

Y es que al Bournemouth le volvió a costar abrir la lata primero y sellar la victoria después. No fue hasta el minuto 67 cuando los locales consiguieron romper el empate en un terrible despeje de Josh Laurent en la frontal que aprovechó Antoine Semenyo.

El delantero ghanés, que no ha ido a la Copa África porque su selección se ha clasificado, disparó de primeras al ver la pelota suelta y logró su octavo gol en esta Premier League. Solo Igor Thiago, del Brentford, y Erling Haaland, del Manchester City, han marcado más que él esta Premier League.

Con el Bournemouth a apenas unos minutos del triunfo, Armando Broja, que no marcaba en Premier League desde la temporada 2023-2024, cuando aún militaba en el Chelsea, igualó de cabeza el encuentro y aguó la mejoría de los 'Cherries'.

Al Bournemouth el empate le sirve de poco y se queda decimocuarto con 22 unidades, mientras que el Burnley, que venía de perder siete encuentros seguidos, sigue en descanso con once unidades, a cinco de la salvación.