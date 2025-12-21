10 datos de la jornada 17

Ganador por 0-2 contra el Villarreal en el estadio de la Cerámica, la racha del Barcelona ya es inigualable en la actualidad en LaLiga EA Sports, con ocho triunfos consecutivos: 3-1 al Elche, 2-4 al Celta, 4-0 al Athletic, 3-1 al Alavés, 3-1 al Atlético de Madrid, 3-5 al Betis, 2-0 a Osasuna y el citado 0-2 al Villarreal. Son 26 goles a favor y ocho en contra.

Desde el pasado 1 de noviembre, cuando goleó 4-0 al Valencia, el Real Madrid no había enlazado dos triunfos en LaLiga EA Sports hasta ahora, cuando se impuso este sábado al Sevilla (2-0) tras superar una jornada antes al Alavés (1-2). Entre ambos momentos, han transcurrido cinco duelos entre medias, con tres empates, una victoria y una derrota.

El 0-1 del Atlético de Madrid en Girona, donde finalmente se impuso por 0-3, fue un golazo de Koke Resurrección a la escuadra desde fuera del área. El gol 50 con el club de su vida del capitán y el jugador con más partidos de la historia de la entidad, con 708 encuentros. Su primer tanto fue el 26 de febrero de 2011 en un 2-2 ante el Sevilla. Suma dos goles este curso, su campaña más productiva en ese sentido desde 2019-20, cuando logró cinco.

Miguel Ángel Sánchez, ‘Míchel’, suma ya 200 partidos al frente del Girona, aunque no pudo celebrarlo con ningún punto. Fue derrotado por el Atlético de Madrid. En el recorrido por ese número de encuentros, iniciado en 2021-22, el técnico ha sumado 85 victorias, 35 empates y 76 derrotas. La mejor campaña fue en 2023-24, con 29 triunfos en 43 duelos entre todos los torneos y con la clasificación histórica para la Liga de Campeones.

El Rayo Vallecano, que cayó por 4-0 en Elche, no sólo no ha ganado ninguno de sus últimos siete partidos en LaLiga EA Sports, sino que, además, nada más ha sido capaz de marcar un gol en ese recorrido, en el empate a uno ante el Valencia. En el resto no batió la portería rival. Ni en el 0-0 con el Real Madrid, el Oviedo y el Betis; ni en el 1-0 con el Espanyol; ni en los 4-0 con el Villarreal y el Elche. Son 4 de 21 puntos.

Goleado por el Betis (4-0) en Sevilla, el Getafe atraviesa su peor racha de la temporada, con tres derrotas consecutivas en LaLiga EA Sports y cuatro entre todas las competiciones. El conjunto azulón no ha marcado ningún gol en las tres jornadas más recientes en el campeonato.

El Valencia, igualado 1-1 con el Mallorca, sólo ha ganado uno de sus últimos doce partidos en LaLiga EA Sports, con tres empates (todos a uno) y una derrota en las cuatro citas más recientes. Su única victoria en todo este tramo fue por 1-0 contra el Levante.

El gol en el minuto 97 contra el Girona, en el 3-3 del pasado 25 de octubre en Montilivi, fue el último tanto hasta la fecha en LaLiga del conjunto asturiano, que se ha quedado sin batir la portería contraria en las últimas diez horas y media de juego en esta competición, a lo largo de siete partidos, de los que empató cuatro a cero y perdió tres. El más reciente fue este sábado contra el Celta, con un 0-0 en el Carlos Tartiere.

El Alavés, doblegado por 3-0 por Osasuna en El Sadar, ha sido derrotado en cinco de sus últimos seis partidos de LaLiga EA Sports. Su único triunfo en ese tramo fue un 1-0 a la Real Sociedad. Antes cayó por 1-0 con el Girona, por 0-1 con el Celta y por 3-1 contra el Barcelona y después lo hizo por 1-2 con el Real Madrid y por 3-0 con el citado Osasuna.

El Levante aún es el peor local de la temporada en LaLiga EA Sports, como el único conjunto que no ha ganado todavía en su campo, con el empate frente a la Real Sociedad (1-1). El bloque azulgrana ha disputado siete encuentros en casa, con dos igualadas y cinco derrotas. Ha sumado dos de los 21 puntos jugados ante su afición.