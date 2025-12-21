Copa de Brasil: Último trofeo del año es para Corinthians de Ángel Romero

Depay anotó en el minuto 63 del compromiso en el estadio Maracaná, en Rio de Janeiro, con asistencia de Yuri Alberto tras un contragolpe conducido magistralmente por Breno Bidon.

El encuentro de ida había finalizado con empate 0-0 en Sao Paulo. Yuri Alberto abrió el marcador para el Timão en el minuto 18 y Nuno Moreira había igualado en el minuto 42.

El cuadro paulista se consagró tetracampeón de la Copa de Brasil, trofeo que lo consigue luego de 16 años. El compatriota Romero se despide del Corinthians para la próxima temporada, así como lo anunció el propio club.

Si bien no ingresó en el último juego, Ángel se retira del club ganando este año dos trofeos, el torneo Paulista y la Copa de Brasil.

En la final del Campeonato Paulista, el Timão había superado a otro grande del fútbol brasileño, el Palmeiras de Gustavo Gómez, con triunfo en la ida (1-0) y empate sin goles en la vuelta celebrando en casa.