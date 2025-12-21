El Aston Villa acecha la cima de la Premier League con un doblete de Rogers

A pesar de la caída, el Manchester United de Rúben Amorim dominó gran parte de la primera mitad con una posesión de balón abrumadora en campo rival. Sin embargo, la resistencia del portero Emiliano Martínez fue determinante para mantener con vida a los locales en los momentos de mayor asfixia. El guardameta argentino frenó intentos claros de Benjamin Sesko y Matheus Cunha, frustrando las ambiciones de los “Diablos Rojos” antes del descanso.

Cuando el dominio visitante parecía total, Rogers fabricó una jugada individual de antología para abrir el marcador con un potente disparo al ángulo superior. Aunque un error defensivo de Matty Cash permitió que Matheus Cunha empatara el marcador en el tiempo añadido de la primera parte, el Villa no se desmoronó. Tras la reanudación, Rogers apareció nuevamente dentro del área para sentenciar el triunfo definitivo con una definición precisa y llena de categoría.

Este triunfo representa la décima victoria consecutiva para un equipo que ha sabido recuperarse de un inicio de temporada incierto y complicado. El Aston Villa cerrará el año enfrentando a rivales de la talla del Chelsea y el Arsenal, duelos que definirán sus opciones reales de campeonar. Por ahora, el brillo de Rogers y la solidez del grupo invitan a la afición de Birmingham a soñar con una gesta histórica en Inglaterra.