Raphinha y Lamine Yamal sentencian a un Villarreal valiente pero sin puntería

La primera mitad resultó frenética y llena de incidentes, destacando la expulsión directa de Renato Veiga por una entrada sobre Lamine Yamal al minuto treinta y nueve. Previamente, Raphinha había adelantado a los azulgranas desde los once metros tras una falta cometida por Santi Comesaña dentro del área. El Villarreal sufrió además la anulación de un tanto en propia meta de Koundé debido a una posición adelantada.

A pesar de la inferioridad numérica, el “Submarino Amarillo” mostró valentía y buscó el empate con las incursiones de figuras como Buchanan y Ayoze Pérez. Sin embargo, la fatiga comenzó a pasar factura y el Barcelona aprovechó los espacios para asfixiar la salida del conjunto local. Joan García, el guardameta culé, se convirtió en figura al detener los intentos más peligrosos que amenazaban con igualar el marcador.

El golpe definitivo llegó en el minuto sesenta y tres cuando Lamine Yamal capturó un rebote en el área y definió con un disparo ajustado al poste. Con esta victoria, el equipo de Hansi Flick cierra el año con cuarenta y seis puntos, manteniendo una distancia de cuatro unidades sobre el Real Madrid. Por su parte, el Villarreal despide las festividades en el cuarto puesto tras sufrir su primera derrota en casa.

Ficha técnica:

Villarreal (0): Luiz Júnior; Pau Navarro, Rafa Marín, Renato Veiga, Sergi Cardona; Tajon Buchanan, Santi Comesaña, Dani Parejo (Maciá, minuto 75), Alberto Moleiro; Ayoze Pérez (Mikautadze, minuto 65) y Nicolas Pepe (Oluwaseyi, minuto 75). Entrenador: Marcelino García Toral.

Barcelona (2): Joan García; Koundé (Casadó, minuto 79), Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Eric García (Marc Bernal, minuto 66), De Jong, Fermín (Rashford, minuto 63); Lamine Yamal, Raphinha y Ferran (Lewandowski, minuto 62). Entrenador: Hansi Flick.

Goles: 0-1, minuto 12: Raphinha. 0-2, minuto 63: Lamine Yamal. El colegiado Javier Alberola Rojas (Comité Castellanomanchego) amonestó a Buchanan (minuto 73) por parte de los locales y a De Jong (minuto 58) por parte de los visitantes durante el transcurso del juego.

Incidencias: El árbitro expulsó con roja directa a Renato Veiga en el minuto 39. El partido, correspondiente a la decimoséptima jornada de LaLiga EA Sports, se disputó en el Estadio de la Cerámica ante un total de 20.701 espectadores que presenciaron el triunfo azulgrana.